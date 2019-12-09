حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 9/12/2019 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة يوم حظهم، لذلك نقدم خدمة حظك اليوم الاثنين 9 -12 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.
الحمل
من21/3 إلى 20/4
عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي ينصحك اليوم ألا تتعجل الأمور وكن يقظا ولا تتسرع في أقوالك.
مهنيا وماليا: القمر يتنافر مع المريخ في منزلي المال ويطالبك ذلك بالتركيز على حماية مصالحك وأموالك وتحسين أوضاعك المالية.
الثور
من 21/4 إلى 21/5
مهنيا واجتماعيا: القمر في برجك ويعمل لصالحك وتبدو اليوم كنجم لامع.
عاطفيا: تقدّم اليوم نحو من تحب بلا تردد فالقمر يتناغم مع فينوس وتبدو متألقا ومبهرا.
الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
عاطفيا: الشمس في مواجهة برجك وعليك أن تتحكم في انفعالاتك وحاول أن تكون أكثر تفهما وتسامحا مع الأحباب.
صحيا ومهنيا: القمر يتنافر مع المريخ في منزلي الصحة وعليك أن تنظم جهودك ولا تتحامل على نفسك وأن تعمل في صمت وتجنب الزهو.
السرطان
من 22/6 إلى 22/7
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط، المريخ في منزل الحب يمنحك اليوم أوقاتا طيبة تقضيها مع الأصدقاء.
مهنيا: القمر بمنزل المشروعات يمدك بالخيال الخصب وبالحماس ويجعلك متفهما لمن حولك بشكل رائع.
الأسد
من 23/7 إلى 22/8
مهنيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس مما يجعلك حائرا وليس لديك طاقة للتفاهم، اصبر قليلا.
عاطفيا وعائليا: معاكسة المريخ تدفعك لاسترجاع ذكريات مؤلمة.. احترس من العيش في الماضي وحاول أن تكون واقعيا.
العذراء
من 23/8 إلى 22/9
ماليا ومهنيا: القمر في منزل الحظ يكشف لك اليوم أمورا تجعلك تتخذ مواقف صحيحة.
عاطفيا واجتماعيا: المريخ في منزل العلاقات ويمدك ذلك بطاقة أخاذة وتجد أن لديك بلاغة في التعبير عن مشاعرك وأفكارك.
الميزان
من 23/9 إلى 22/10
عاطفيا: الوضع الفلكي ضاغط وعليك بالتريث في أقوالك وحاول أن تستفيد من خبرات الماضي.
مهنيا وماليا: القمر يتنافر مع المريخ في منزلي المال ومن المهم أن تهتم بتنظيم أفكارك وأعمالك وأمورك المادية.
العقرب
من 23/10 إلى 22/11
عاطفيا: إذا كنت متزوجا تذكر أن حياة الشراكة تتطلب أن تضع الآخرين في اعتبارك.
مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك وعليك أن تستوضح جيدا كل ما يعرض عليك من مطالبات مالية.
القوس
من 23/11 إلى 21/12
صحيا ومهنيا: القمر يتنافر مع المريخ في منزلي الصحة ويطالبك ذلك أن تتعامل بهدوء مع الضغوط من حولك.
عاطفيا واجتماعيا: الشمس وعطارد في برجك ويساعدك ذلك على التغلب على العقبات وتتخذ الموقف المناسب لكل حدث.
الجدي
من 22/12 إلى 20/1
عاطفيا: القمر بمنزل الحب مما يجعل الحب هو وسيلتك ودليلك ومرشدك للتأثير والتألق.
مهنيا واجتماعيا: اليوم أنت شديد الحماس ويساعدك ذلك على إقناع من حولك بوجهة نظرك.
الدلو
من 21/1 إلى 19/2
عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وقد يثير المشاكل ومن المهم أن تلتزم اليوم بما عليك من واجب.
مهنيا: المريخ معاكس وعليك أن تحافظ على هدوء أعصابك وتماسكك واحذر المكائد.
الحوت
من 20/2 إلى 20/3
عاطفيا وعائليا: القمر في منزلك الثالث واليوم مناسب للانطلاق والاستمتاع بوقتك مع الجميع.
ماليا ومهنيا: المريخ يدعمك في منزل الحظ وقد يجلب لك ذلك أرباحا ومكاسب ويعدك بتحقيق نجاحات وانتصارات.
الحمل
من21/3 إلى 20/4
عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي ينصحك اليوم ألا تتعجل الأمور وكن يقظا ولا تتسرع في أقوالك.
مهنيا وماليا: القمر يتنافر مع المريخ في منزلي المال ويطالبك ذلك بالتركيز على حماية مصالحك وأموالك وتحسين أوضاعك المالية.
الثور
من 21/4 إلى 21/5
مهنيا واجتماعيا: القمر في برجك ويعمل لصالحك وتبدو اليوم كنجم لامع.
عاطفيا: تقدّم اليوم نحو من تحب بلا تردد فالقمر يتناغم مع فينوس وتبدو متألقا ومبهرا.
الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
عاطفيا: الشمس في مواجهة برجك وعليك أن تتحكم في انفعالاتك وحاول أن تكون أكثر تفهما وتسامحا مع الأحباب.
صحيا ومهنيا: القمر يتنافر مع المريخ في منزلي الصحة وعليك أن تنظم جهودك ولا تتحامل على نفسك وأن تعمل في صمت وتجنب الزهو.
السرطان
من 22/6 إلى 22/7
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط، المريخ في منزل الحب يمنحك اليوم أوقاتا طيبة تقضيها مع الأصدقاء.
مهنيا: القمر بمنزل المشروعات يمدك بالخيال الخصب وبالحماس ويجعلك متفهما لمن حولك بشكل رائع.
الأسد
من 23/7 إلى 22/8
مهنيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس مما يجعلك حائرا وليس لديك طاقة للتفاهم، اصبر قليلا.
عاطفيا وعائليا: معاكسة المريخ تدفعك لاسترجاع ذكريات مؤلمة.. احترس من العيش في الماضي وحاول أن تكون واقعيا.
العذراء
من 23/8 إلى 22/9
ماليا ومهنيا: القمر في منزل الحظ يكشف لك اليوم أمورا تجعلك تتخذ مواقف صحيحة.
عاطفيا واجتماعيا: المريخ في منزل العلاقات ويمدك ذلك بطاقة أخاذة وتجد أن لديك بلاغة في التعبير عن مشاعرك وأفكارك.
الميزان
من 23/9 إلى 22/10
عاطفيا: الوضع الفلكي ضاغط وعليك بالتريث في أقوالك وحاول أن تستفيد من خبرات الماضي.
مهنيا وماليا: القمر يتنافر مع المريخ في منزلي المال ومن المهم أن تهتم بتنظيم أفكارك وأعمالك وأمورك المادية.
العقرب
من 23/10 إلى 22/11
عاطفيا: إذا كنت متزوجا تذكر أن حياة الشراكة تتطلب أن تضع الآخرين في اعتبارك.
مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك وعليك أن تستوضح جيدا كل ما يعرض عليك من مطالبات مالية.
القوس
من 23/11 إلى 21/12
صحيا ومهنيا: القمر يتنافر مع المريخ في منزلي الصحة ويطالبك ذلك أن تتعامل بهدوء مع الضغوط من حولك.
عاطفيا واجتماعيا: الشمس وعطارد في برجك ويساعدك ذلك على التغلب على العقبات وتتخذ الموقف المناسب لكل حدث.
الجدي
من 22/12 إلى 20/1
عاطفيا: القمر بمنزل الحب مما يجعل الحب هو وسيلتك ودليلك ومرشدك للتأثير والتألق.
مهنيا واجتماعيا: اليوم أنت شديد الحماس ويساعدك ذلك على إقناع من حولك بوجهة نظرك.
الدلو
من 21/1 إلى 19/2
عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وقد يثير المشاكل ومن المهم أن تلتزم اليوم بما عليك من واجب.
مهنيا: المريخ معاكس وعليك أن تحافظ على هدوء أعصابك وتماسكك واحذر المكائد.
الحوت
من 20/2 إلى 20/3
عاطفيا وعائليا: القمر في منزلك الثالث واليوم مناسب للانطلاق والاستمتاع بوقتك مع الجميع.
ماليا ومهنيا: المريخ يدعمك في منزل الحظ وقد يجلب لك ذلك أرباحا ومكاسب ويعدك بتحقيق نجاحات وانتصارات.