ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 9/12/2019 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 02:12 ص
حظك اليوم
حظك اليوم
Advertisements
لمياء الياسين
يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة يوم حظهم، لذلك نقدم خدمة حظك اليوم الاثنين 9 -12 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.

الحمل
من21/3 إلى 20/4
عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي ينصحك اليوم ألا تتعجل الأمور وكن يقظا ولا تتسرع في أقوالك.
مهنيا وماليا: القمر يتنافر مع المريخ في منزلي المال ويطالبك ذلك بالتركيز على حماية مصالحك وأموالك وتحسين أوضاعك المالية.


الثور
من 21/4 إلى 21/5
مهنيا واجتماعيا: القمر في برجك ويعمل لصالحك وتبدو اليوم كنجم لامع.
عاطفيا: تقدّم اليوم نحو من تحب بلا تردد فالقمر يتناغم مع فينوس وتبدو متألقا ومبهرا.

الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
عاطفيا: الشمس في مواجهة برجك وعليك أن تتحكم في انفعالاتك وحاول أن تكون أكثر تفهما وتسامحا مع الأحباب.
صحيا ومهنيا: القمر يتنافر مع المريخ في منزلي الصحة وعليك أن تنظم جهودك ولا تتحامل على نفسك وأن تعمل في صمت وتجنب الزهو.

السرطان
من 22/6 إلى 22/7
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط، المريخ في منزل الحب يمنحك اليوم أوقاتا طيبة تقضيها مع الأصدقاء.
مهنيا: القمر بمنزل المشروعات يمدك بالخيال الخصب وبالحماس ويجعلك متفهما لمن حولك بشكل رائع.

الأسد
من 23/7 إلى 22/8
مهنيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس مما يجعلك حائرا وليس لديك طاقة للتفاهم، اصبر قليلا.
عاطفيا وعائليا: معاكسة المريخ تدفعك لاسترجاع ذكريات مؤلمة.. احترس من العيش في الماضي وحاول أن تكون واقعيا.

العذراء
من 23/8 إلى 22/9
ماليا ومهنيا: القمر في منزل الحظ يكشف لك اليوم أمورا تجعلك تتخذ مواقف صحيحة.
عاطفيا واجتماعيا: المريخ في منزل العلاقات ويمدك ذلك بطاقة أخاذة وتجد أن لديك بلاغة في التعبير عن مشاعرك وأفكارك.

الميزان
من 23/9 إلى 22/10
عاطفيا: الوضع الفلكي ضاغط وعليك بالتريث في أقوالك وحاول أن تستفيد من خبرات الماضي.
مهنيا وماليا: القمر يتنافر مع المريخ في منزلي المال ومن المهم أن تهتم بتنظيم أفكارك وأعمالك وأمورك المادية.

العقرب
من 23/10 إلى 22/11
عاطفيا: إذا كنت متزوجا تذكر أن حياة الشراكة تتطلب أن تضع الآخرين في اعتبارك.
مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك وعليك أن تستوضح جيدا كل ما يعرض عليك من مطالبات مالية.

القوس
من 23/11 إلى 21/12
صحيا ومهنيا: القمر يتنافر مع المريخ في منزلي الصحة ويطالبك ذلك أن تتعامل بهدوء مع الضغوط من حولك.
عاطفيا واجتماعيا: الشمس وعطارد في برجك ويساعدك ذلك على التغلب على العقبات وتتخذ الموقف المناسب لكل حدث.

الجدي
من 22/12 إلى 20/1
عاطفيا: القمر بمنزل الحب مما يجعل الحب هو وسيلتك ودليلك ومرشدك للتأثير والتألق.
مهنيا واجتماعيا: اليوم أنت شديد الحماس ويساعدك ذلك على إقناع من حولك بوجهة نظرك.

الدلو
من 21/1 إلى 19/2
عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وقد يثير المشاكل ومن المهم أن تلتزم اليوم بما عليك من واجب.
مهنيا: المريخ معاكس وعليك أن تحافظ على هدوء أعصابك وتماسكك واحذر المكائد.

الحوت
من 20/2 إلى 20/3
عاطفيا وعائليا: القمر في منزلك الثالث واليوم مناسب للانطلاق والاستمتاع بوقتك مع الجميع.
ماليا ومهنيا: المريخ يدعمك في منزل الحظ وقد يجلب لك ذلك أرباحا ومكاسب ويعدك بتحقيق نجاحات وانتصارات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حظك اليوم الجمعة 8 - 11 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

حظك اليوم الأحد 17 - 11 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

حظك اليوم الإثنين 18 - 11 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

حظك اليوم الأربعاء 20 - 11 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

حظك اليوم الجمعة 22 - 11 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 25/11/2019 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

ترشيحاتنا

اخبار النادي الاهلي .. تعديل موعد مباراة بلاتينيوم .. والخطيب يطمئن على تركي آل الشيخ تليفونيا

بعد شائعة مرضه .. تصريح جديد من أشرف زكي بخصوص الفنان سيد مصطفى

تعرف على العطلات والاجازات الرسمية في 2020

عامل متجر شجاع يلقن لصا مسلحا درسا قاسيا بعد محاولة سرقته.. فيديو

حكاية صالح جمعة وكهربا في جلسة فايلر مع لجنة التخطيط بـ الأهلي

فاردي يبتعد بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي | تعرف على ترتيب محمد صلاح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورد F-150 الكهربائية تستطيع استخدام 4 محركات في وقت واحد... صور

بفستان أبيض قصير .. ليلى علوي تشعل السوشيال | صور

أنيقة كالعادة.. درة تتألق فى مهرجان نجم العرب بالأزرق اللامع.. شاهد