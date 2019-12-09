حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 9/12/2019 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة يوم حظهم، لذلك نقدم خدمة حظك اليوم الاثنين 9 -12 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.



الحمل

من21/3 إلى 20/4

عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي ينصحك اليوم ألا تتعجل الأمور وكن يقظا ولا تتسرع في أقوالك.

مهنيا وماليا: القمر يتنافر مع المريخ في منزلي المال ويطالبك ذلك بالتركيز على حماية مصالحك وأموالك وتحسين أوضاعك المالية.





الثور

من 21/4 إلى 21/5

مهنيا واجتماعيا: القمر في برجك ويعمل لصالحك وتبدو اليوم كنجم لامع.

عاطفيا: تقدّم اليوم نحو من تحب بلا تردد فالقمر يتناغم مع فينوس وتبدو متألقا ومبهرا.



الجوزاء

من 22/5 إلى 21/6

عاطفيا: الشمس في مواجهة برجك وعليك أن تتحكم في انفعالاتك وحاول أن تكون أكثر تفهما وتسامحا مع الأحباب.

صحيا ومهنيا: القمر يتنافر مع المريخ في منزلي الصحة وعليك أن تنظم جهودك ولا تتحامل على نفسك وأن تعمل في صمت وتجنب الزهو.



السرطان

من 22/6 إلى 22/7

عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط، المريخ في منزل الحب يمنحك اليوم أوقاتا طيبة تقضيها مع الأصدقاء.

مهنيا: القمر بمنزل المشروعات يمدك بالخيال الخصب وبالحماس ويجعلك متفهما لمن حولك بشكل رائع.



الأسد

من 23/7 إلى 22/8

مهنيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس مما يجعلك حائرا وليس لديك طاقة للتفاهم، اصبر قليلا.

عاطفيا وعائليا: معاكسة المريخ تدفعك لاسترجاع ذكريات مؤلمة.. احترس من العيش في الماضي وحاول أن تكون واقعيا.



العذراء

من 23/8 إلى 22/9

ماليا ومهنيا: القمر في منزل الحظ يكشف لك اليوم أمورا تجعلك تتخذ مواقف صحيحة.

عاطفيا واجتماعيا: المريخ في منزل العلاقات ويمدك ذلك بطاقة أخاذة وتجد أن لديك بلاغة في التعبير عن مشاعرك وأفكارك.



الميزان

من 23/9 إلى 22/10

عاطفيا: الوضع الفلكي ضاغط وعليك بالتريث في أقوالك وحاول أن تستفيد من خبرات الماضي.

مهنيا وماليا: القمر يتنافر مع المريخ في منزلي المال ومن المهم أن تهتم بتنظيم أفكارك وأعمالك وأمورك المادية.



العقرب

من 23/10 إلى 22/11

عاطفيا: إذا كنت متزوجا تذكر أن حياة الشراكة تتطلب أن تضع الآخرين في اعتبارك.

مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك وعليك أن تستوضح جيدا كل ما يعرض عليك من مطالبات مالية.



القوس

من 23/11 إلى 21/12

صحيا ومهنيا: القمر يتنافر مع المريخ في منزلي الصحة ويطالبك ذلك أن تتعامل بهدوء مع الضغوط من حولك.

عاطفيا واجتماعيا: الشمس وعطارد في برجك ويساعدك ذلك على التغلب على العقبات وتتخذ الموقف المناسب لكل حدث.



الجدي

من 22/12 إلى 20/1

عاطفيا: القمر بمنزل الحب مما يجعل الحب هو وسيلتك ودليلك ومرشدك للتأثير والتألق.

مهنيا واجتماعيا: اليوم أنت شديد الحماس ويساعدك ذلك على إقناع من حولك بوجهة نظرك.



الدلو

من 21/1 إلى 19/2

عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وقد يثير المشاكل ومن المهم أن تلتزم اليوم بما عليك من واجب.

مهنيا: المريخ معاكس وعليك أن تحافظ على هدوء أعصابك وتماسكك واحذر المكائد.



الحوت

من 20/2 إلى 20/3

عاطفيا وعائليا: القمر في منزلك الثالث واليوم مناسب للانطلاق والاستمتاع بوقتك مع الجميع.

ماليا ومهنيا: المريخ يدعمك في منزل الحظ وقد يجلب لك ذلك أرباحا ومكاسب ويعدك بتحقيق نجاحات وانتصارات.

