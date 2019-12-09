اللي يحصلني يكسرني.. فيفي عبده بإطلالة جريئة تشعل إنستجرام

نشرت الفنانة فيفى عبده، صورة جديدة لها، على "إنستجرام"، بإطلالة أنيقة وجذابة.



وظهرت فيفى عبده، على الشاطئ بفستان بمبي مفتوح من الظهر وقصير ونظارة شمس، مما أثار جدلًا كبيرًا من متابعيها ولاقت تعليقات غير مرضية على هذه الإطلالة.



ولم تتكلف فيفى عبده في اختيار كثير من الإكسسوارات واكتفت بقرط باللون الذهبى معها لتبرز جمال إطلالتها.



وعلقت فيفى عبده على الصورة: "أيوة بقى اسكوزمي اللي يحصلني يكسرني أي لاف يو اي سي يو ليتر".



يُذكر أن أحدث أعمال فيفى عبده مسلسل "مملكة الغجر" الذي قامت ببطولته بجانب كل من، حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.



مسلسل "مملكة الغجر" من إنتاج شركة الذهب للإنتاج الفني والتوزيع ونقابة السينمائيين، بالتعاون مع شركة الماسة ومن سيناريو وحوار محمد الغيطي وإخراج عبدالعزيز حشاد.

