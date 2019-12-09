الدوري الإيطالي .. ميلان يحقق فوزا صعبا 3-2 على بولونيا ويصعد إلى المركز الـ 10

حقق فريق ميلان فوزا على مضيفه فريق بولونيا بثلاثة أهداف مقابل اثنين، خلال المباراة التى جمعتهما مساء الأحد على ملعب "ريناتو دال آرا" في الجولة الـ15 من الدوري الإيطالي.



حصل فريق ميلان على ركلة جزاء سددها كريستوف بياتيك مسجلًا هدف التقدم في الدقيقة 15، ثم سجل ميلان هدف ثاني عن طريق ثيو هيرنانديز في الدقيقة 32.



وفي الدقيقة 40 سجل بولونيا هدف تقليص الفارق عن طريق ثيو هرنانديز بالخطأ في مرماه وفي الدقيقة "46" سجل ميلان هدفا ثالثا عن طريق جياكومو بونافنتورا.



وفى الشوط الثاني حاول بولونيا العودة في النتيجة وتقليص الفارق بالهدف الثاني عن طريق نيكولا سانسوني من ركلة جزاء في الدقيقة 84.



الفوز رفع رصيد فريق ميلان رصيده إلى 20 نقطة في المركز العاشر، في حين تجمد رصيد فريق بولونيا عند النقطة 16 في المركز الثاني عشر.