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رياضة

هاني حتحوت: مكافآت استثنائية في الزمالك بعد الفوز على أول أغسطس.. فيديو

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 02:14 ص
هاني حتحوت
هاني حتحوت
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عمرو ابوبكر
قال الإعلامي هانى حتحوت، إن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، قرر مكافأة لاعبيه ‏عقب الفوز الذى تحقق على حساب أول أغسطس الأنجولى، بدوري الأبطال.‏

وأضاف هانى حتحوت، خلال تقديمه برنامج «الماتش» المذاع على قناة «صدي البلد»،‎ ‎‏ إن ‏رئيس نادي الزمالك ، قرر منح لاعبيه مكافأة استثنائية، بعد الفوز الذى تحقق، أمس الأحد.‏

كما أوضح حتحوت، إن مرتضى منصور، كان رافضا منح لاعبيه، أية مكافآت خلال الفترة ‏الأخيرة، بسبب تواضع النتائج، واشترط العودة لطريق الإنتصارت واعتلاء صدارة جدول ترتيب ‏الدورى، للإفراج عن هذه المكافآت، إلا أنه قرر وبشكل استثنائى دفع مكافآت للاعبين بعد الفوز ‏على أول أغسطس. ‏

ويحتل الفارس الأبيض، وصافة مجموعته برصيد 3 نقاط، علما أنه تلقى هزيمة مريرة بمباراته ‏الأولى، أمام مازيمبي الكونغولى بثلاثية نظيفة.‏
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