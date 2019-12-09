هاني حتحوت: مكافآت استثنائية في الزمالك بعد الفوز على أول أغسطس.. فيديو

قال الإعلامي هانى حتحوت، إن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، قرر مكافأة لاعبيه عقب الفوز الذى تحقق على حساب أول أغسطس الأنجولى، بدوري الأبطال.
وأضاف هانى حتحوت، خلال تقديمه برنامج «الماتش» المذاع على قناة «صدي البلد»، إن رئيس نادي الزمالك ، قرر منح لاعبيه مكافأة استثنائية، بعد الفوز الذى تحقق، أمس الأحد.
كما أوضح حتحوت، إن مرتضى منصور، كان رافضا منح لاعبيه، أية مكافآت خلال الفترة الأخيرة، بسبب تواضع النتائج، واشترط العودة لطريق الإنتصارت واعتلاء صدارة جدول ترتيب الدورى، للإفراج عن هذه المكافآت، إلا أنه قرر وبشكل استثنائى دفع مكافآت للاعبين بعد الفوز على أول أغسطس.
ويحتل الفارس الأبيض، وصافة مجموعته برصيد 3 نقاط، علما أنه تلقى هزيمة مريرة بمباراته الأولى، أمام مازيمبي الكونغولى بثلاثية نظيفة.
وأضاف هانى حتحوت، خلال تقديمه برنامج «الماتش» المذاع على قناة «صدي البلد»، إن رئيس نادي الزمالك ، قرر منح لاعبيه مكافأة استثنائية، بعد الفوز الذى تحقق، أمس الأحد.
كما أوضح حتحوت، إن مرتضى منصور، كان رافضا منح لاعبيه، أية مكافآت خلال الفترة الأخيرة، بسبب تواضع النتائج، واشترط العودة لطريق الإنتصارت واعتلاء صدارة جدول ترتيب الدورى، للإفراج عن هذه المكافآت، إلا أنه قرر وبشكل استثنائى دفع مكافآت للاعبين بعد الفوز على أول أغسطس.
ويحتل الفارس الأبيض، وصافة مجموعته برصيد 3 نقاط، علما أنه تلقى هزيمة مريرة بمباراته الأولى، أمام مازيمبي الكونغولى بثلاثية نظيفة.