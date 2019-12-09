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رياضة

سيد معوض يتحدى عماد متعب وسيف زاهر في مباراة تنس.. شاهد

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 04:37 ص
سيد معوض وعماد متعب
سيد معوض وعماد متعب وسيف زاهر
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محمد بدران
نشر سيد معوض لاعب الأهلى ومنتخب مصر صورة تجمعه مع عماد متعب وسيف زاهر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهر سيد معوض برفقة عماد متعب وسيف زاهر أثناء أداء لعبة التنس، وتفاعل عدد من محبي سيد معوض مع الصورة، وجاءت التعليقات كالتالي: "منورين - رجالة الأهلي".

وتولى سيد معوض منصب مساعد مدرب منتخب مصر تحت قيادة حسام البدري فى جهاز يضم أحمد أيوب و محمد بركات وطارق مصطفى وأيمن طاهر.

جدير بالذكر أن سيد معوض لعب في النادى الأهلى ومنتخب مصر فى مركز الظهير الأيسر، حيث انتقل إلى صفوف النادى الأهلى عائدا من تركيا بعد رحلة احتراف مع نادي طرابزون سبور.

وأعلن سيد معوض الاعتزال رسميا يوم 24 يونيو من سنة 2014، وحصد مع النادى الأهلى العديد من البطولات، وشارك معه فى كأس العالم للأندية عام 2008 2012 و 2013.
سيد معوض يتحدى عماد متعب وسيف زاهر في مباراة تنس.. شاهد
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