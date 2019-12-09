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وكالة الفضاء المصرية: القمر الصناعي سيغطي مصر في خدمة الاتصالات والإنترنت خلال 3 أشهر

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 12:46 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
أكد الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أن القمر الصناعي المصري طيبة 1 استقر في مداره الرئيسي الذي سيعيش فيه لمدة 15 عامًا، على ارتفاع 36 ألف كيلو متر.

وأضاف "القوصي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مصر ستسحتوذ على مكان القمر، وسيسجل باسمها حتى بعد انتهاء عمر القمر، مشيرًا إلى أنه موجه للأرض حاليًا لاستقبال التعليمات وإرسال الإشارات التى تدل على أن جميع الأجزاء تعمل بشكل جيد.

وأشار إلى أن القمر سيدخل الخدمة بشكل فعلي بعد ثلاثة أشهر، حيث سيتم في الفترة الحالية مراجعة الإجراءات الفنية، وتثبيت بقية الأجزاء حتى يكون القمر مستعدًا بشكل كامل للعمل، متابعًا: "هذ القمر سيمنع قطع الاتصالات والإنترنت، ويمنع انقطاع خدمات الموبايل، خاصة عند إدخال خدمة الاتصال عبر الأقمار الصناعية".
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