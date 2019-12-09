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توك شو

فاروق الباز: والدتي لم تكن متعلمة وأخرجت عالمين.. فيديو

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 06:37 ص
فاروق الباز
فاروق الباز
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عمرو ممدوح
قال العالم الكبير الدكتور فاروق الباز، إن والدته لم تكن متعلمة تماما، وربت عالمين، وكانت أم لأبطال، مشيرة إلى أن الفضل فيما وصل إليه يرجع إلى والدته.

وأضاف فاروق الباز، في حواره مع الإعلامية ريهام ابراهيم، والإعلامي عمرو خليل، ببرنامج «من مصر» المذاع على فضائية «سي بي سي» أن والدته كانت رحيمة بالغريب قبل القريب، وكانت عندما تنزل إلى السوق تسأل البائعين من منهم لم يأكل حتى الآن.

وأوضح العالم الكبير الدكتور فاروق الباز، أن من تجده من البائعين دون طعام كانت تحضر له الطعام في مكانه، وذلك لإدراكها بعدم قدرته على ترك مكان رزقه.

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