بعد دخوله موسوعة جينيس.. شاهد رسالة عمرو الليثي لـ تامر حسني

هنأ الاعلامى عمرو الليثى تامر حسني لدخوله موسوعة جينيس ريكورد كأكثر فنان مؤثر وملهم بالعالم.



ونشر عمرو الليثى صورة بصحبة تامر حسني عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلق عليها قائلًا: "مبروك لأخى الحبيب تامر حسني".



واقتنص النجم تامر حسني لقب أفضل فنان مؤثر وملهم فى العالم ضمن موسوعة جينيس العالمية، التي أقيمت فعالياتها مؤخرًا فى مدينة أبوظبي الإماراتية.



وجاء ترشيح تامر حسنى على الجائزة نظرا لحصوله على 3 جوائز مؤثرة وهى: جائزة أول فنان عربى يضع بصمته فى هوليوود، ثم حصوله على جائزة "BIG APPEL" كأشمل فنان فى العالم، وجائزة أول فنان مصرى يحضر لبلده موسوعة "جينيس ريكورد" لأكبر حملة تبرع بالدم التى أقامها مع جمهوره، وهى جائزة تعتمد على القيمة الفنية، ومن ضمن الحاصلين على تلك الجائزة بطل فيلم "IRON MAN" روبرت دونى جونير.



من جهة أخرى، ينطلق فيلم الفلوس مع أواخر شهر ديسمبر الجارى بعرض خاص فى إحدى دور العرض بمدينة 6 أكتوبر.



الفيلم من بطولة تامر حسني وخالد الصاوي وزينة وعائشة بن أحمد ومحمد سلّام على هيئة رسوم متحركة، وتحيط بهم نيران وأموال متطايرة وأبراج فاخرة بالقاهرة ومدن أخرى حول العالم، وهو ما يعد المشاهدين بلعبة مثيرة.



الفلوس من إخراج سعيد الماروق، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، وقصة تامر حسني، وهو من إنتاج مشترك بين شركة نيوسنشري للإنتاج الفني وشركة أفلام مصر العالمية وشركة الكوت، تتولى دولار فيلم توزيع الفيلم داخليًا، وتقوم شركات فرونت رو فيلمد انترتينمنت والشركة العالمية لتوزيع الأفلام وCinescape بالتوزيع الخارجي للفيلم.

