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أخبار العالم

وعادت شمس المناهل من جديد.. المغرب يصدر سلسلة جديدة لمجلة قطاع الثقافة بعد غياب 6 سنوات

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 04:44 ص
وزارة الثقافة المغربية
وزارة الثقافة المغربية
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كتبت: مـيـــــس رضـــــــا
تستأنفت مجلة "المناهل" الأكاديمية بالمغرب نشاطها مجددا بعد انقطاع دام لـ 6 سنوات، في سلسلة جديدة، وتحت إشراف إدارة جديدة.

وتصدر المجلة عن وزارة الثقافة والشباب والرياضة (قطاع الثقافة) بالمغرب، مواصلة مسيرتها مجددا، ويتمحور العدد السابع والتسعون حول ملف «القيم بين التراث الأخلاقي وتحديات الحداثة»، تتصدره ورقة تقديمية لمحمد المصباحي حول «قيم العدالة والظلم عند ابن رشد»، و«العدالة أولى القيم» لعبد الحي أزرقان، ثم «العنف والشرط الإنساني المقهور» لنبيل فازيو، و«التسامح في أزمة: أزمة قيمة، أم أزمة معنى» لمصطفى حنفي، و«القيم ومقاربات ترسيخها في المدرسة المغربية» لثريا أقصري.

وفي باب «ترجمات»، ترجم عز الدين الخطابي دراسة لزلان كيرلان حول «موقع التربية بين المعني والقيم»، وكتب أحمد المتوكل مقالًا في «البحث اللساني بالمغرب: المنحى الوظيفي»، بينما كتب العربي الوافي حول «مرتكزات الحكامة في مجتمع المعرفة»، وكتب عبد الرحيم الحسناوي عن «الذاكرة والتاريخ: مقاربة إبستيمولوجية»، والمهدي الأعرج «خطاب الأزمة آليات الفهم من خلال رسالة قائد من فترة الحماية»، ثم أحمد السوالم عن «التعليم الاستعماري بالمغرب: الخصائص والسمات (1912 - 1956)».

كما يقترح العدد أبواب قراءات ونصوص تراثية محققة وسيرورة مجلة «المناهل»، ما بين 1974 و2013، وموضوعات ملفات الأعداد القادمة وشروط النشر في المجلة.

وتسعى الوزارة الوصية على قطاع الثقافة بالمغرب، من خلال إعادة إصدار مجلة «المناهل»، إلى إغناء المكتبة المغربية والعربية برصيد مهم ورصين من الدراسات العلمية القابلة للاستثمار الأكاديمي في مختلف أصناف البحث المعرفي، وكذا النهوض بالبحث الفكري والعلمي بالمغرب، إضافة إلى التعريف بالإنتاج المغربي في ميادين الفكر والمعرفة والفن، وبالمبدعين والمثقفين المغاربة وتعزيز تواصلهم مع القراء

ويرأس المجلة إداريا محمد مصطفى القباج ، وهيئة تحرير تتكون من محمد المصباحي وفاطمة الحراق ومحمد حميدة، بالإضافة إلى هيئة استشارية تتكون من نجاة المريني ومحمد المدلاوي وخالد بن الصغير وعباس الصوري ومحمد الدريج وعبد الواحد أكمير.
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