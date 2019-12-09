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رياضة

مجدي عبدالعاطي: تأهل أسوان بالكأس يفيدنا معنويا في الدوري.. فيديو

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 06:36 ص
مجدي عبدالعاطي المدير
مجدي عبدالعاطي المدير الفني لفريق أسوان
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عمرو ابوبكر

أكد مجدي عبدالعاطي المدير الفني لفريق أسوان، أن فوز فريقه على طنطا، كان في غاية الأهمية.

وأشار عبد العاطي خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "أسوان كان الأفضل وأهدر العديد من الفرص السهلة خلال الشوط الثاني، لكن تحقق هدفنا بالصعود في النهاية".

وأضاف: "هدفنا في الكأس هو استفادة اللاعبين معنويا وحثهم على ضرورة المكسب في كل مباراة، للاستمرارية بنفس الفكرة في الدوري بالمباريات المقبلة".

وتابع: "أسعى لتدعيم فريقي في الميركاتو الشتوي، من خلال التعاقد مع لاعب وسط ومهاجم صريح عن طريق الانتقال الحر، نظرا للظروف المادية".

وأردف: "مباريات الدوري في غاية الصعوبة، والمكسب يصعد بأي فريق على الأقل في 4 مراكز للأمام، لذا نبحث عن الفوز في كل مباراة نخوضها".

واختتم: "تشخيص الإصابة التي تعرض لها أحمد عبدالظاهر في الركبة ستتبين خلال الساعات المقبلة".
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