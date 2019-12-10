أب لـ وزارة الصحة: أنقذوا ابني من الموت.. صور

ناشد والد الطفل البرى خالد البرى، البالغ من العمر عاما، من محافظة سوهاج، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة الصحة، مساعدته في إجراء عملية قلب مفتوح.



ويقول الأب فى رسالته: ابنى يبلغ من العمر عاما، ويحتاج لإجراء عملية قلب مفتوح فى أقرب وقت ممكن لإنقاذه قبل فوات الأوان، مناشدا وزارة الصحة سرعة اتخاذ اللازم رأفة بحالة طفله الصغير.



للتواصل مع الحالة : 01015370064



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