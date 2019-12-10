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بين الناس

أب لـ وزارة الصحة: أنقذوا ابني من الموت.. صور

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 01:28 ص
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد والد الطفل البرى خالد البرى، البالغ من العمر عاما، من محافظة سوهاج، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة الصحة، مساعدته في إجراء عملية قلب مفتوح.

ويقول الأب فى رسالته: ابنى يبلغ من العمر عاما، ويحتاج لإجراء عملية قلب مفتوح فى أقرب وقت ممكن لإنقاذه قبل فوات الأوان، مناشدا وزارة الصحة سرعة اتخاذ اللازم رأفة بحالة طفله الصغير.

للتواصل مع الحالة : 01015370064

يقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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