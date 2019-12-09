الشرقية الهوكي: وزارة الرياضة أنهت أزمة الفندق.. واللاعبون رحلوا بشكل طبيعي

أكد شادي مسعد عضو مجلس إدارة نادي الشرقية للهوكي، والمشرف على فريق الكرة، أن أزمة الفندق الذي كان يقيم به فريق الهوكي للرجال والسيدات انتهت والفريقان تركوا الفندق.



وأشار شادي خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الأزمة بدأت من إدارة الفندق باحتجاز حقائب اللاعبين بسبب عدم دفع باقي المستحقات".



وتابع: "إدارة الشرقية دفعت جزءا من المستحقات لإدارة الفندق، وتبقى جزء فبالتالي رفضوا أن يرحل اللاعبين دون دفع باقي المستحقات".



وأردف: "إدارة الشرقية أرسلت لوزارة الرياضة لحل الأزمة، والوزارة استجابت وتكفلت بدفع الجزء الباقي من مستحقات الفندق، واللاعبون رحلوا بشكل طبيعي بعدها".

