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رياضة

أسامة عبد الكريم يوضح معايير اختيار الحارس الأساسي للأولمبي.. فيديو

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 07:44 ص
أسامة عبدالكريم
أسامة عبدالكريم
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عمرو ابوبكر
أكد أسامة عبدالكريم مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي، أنه عانى من عدم مشاركة حراس المنتخب مع فرقهم بالدوري بشكل منتظم.

وأشار عبدالكريم خلال استضافته في برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد، إلى أن الوحدات التدريبية كانت معيار لاختيار للحارس الأساسي في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

وأضاف أنه استقر على الدفع بمحمد صبحي أساسيا، قبل بداية البطولة بـ 48 ساعة، مؤكدا أن المنافسة بين الحراس الثلاثة سببا في ارتفاع مستواهم الفني.

وتابع أن مصطفى شوبير حارس مرمى مميز، ولكنه ظلم بسبب ارتباط اسمه بوالده، وقع اختياري عليه عن قناعة تامة، واستبعادي له بسبب تفوق الآخرين عليه في عدد المباريات.

واسترسل أن محمود جاد حارس نادي إنبي، كان الحارس الأساسي معه في منتخب مصر للشباب، وتم استبعاده بسبب مشاجرة له في احدى المباريات، مؤكدا أنه سيكون له دور مع الأولمبي في الفترة المقبلة.
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