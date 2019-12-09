لحل أزمة الكثافة| مشروع الفصول المتنقلة المستوردة من الصين..تفاصيل

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه من أبرز المشروعات المشتركة بين مصر و الصين في مجال التعليم ، هو أن هناك تعاونا مع شركة نت دراجون الصينية ، لتنفيذ مشروع إنشاء الفصول المتنقلة لعلاج مشكلة تكدس التلاميذ في الفصول.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها ستبدأ في توفير عدد من هذه الفصول الذكية على مدار هذا العام الدراسي استعدادًا لتشغيلها سبتمبر المقبل.



وقالت وزارة التربية والتعليم : إنها تعكف حاليًا على دراسة المواقع الأولى بالدعم، وبناءً عليه سيتم الإعلان عنها استعدادًا لاستقبال أول الفصول الذكية في تاريخ مصر الحديث.



وأشارت وزارة التربية والتعليم ، إلى أن هذه الفصول الجديدة ستكون سهلة التركيب ، كأحد الحلول التكنولوجية والهندسية المبتكرة للتخفيف من مشكلات الكثافة بالفصول وتحسين بيئة التعلم للمعلمين والطلاب، خاصة في الأماكن عالية الكثافة وأيضًا الأماكن منخفضة الإسكان.



كما لفتت وزارة التربية والتعليم إلى أن هذه الفصول يحتوي كل منها على المستلزمات التعليمية، كما أن كل فصل منها يصنف على أنه صديق للبيئة ومطابق لمواصفات السلامة والصحة المهنية، ويحتوي على شاشات تفاعلية و"augmented reality" الواقع الافتراضي المعزز.



جدير بالذكر أنه سبق و أن أعلنت وزارة التربية والتعليم ، أن أزمة إرتفاع الكثافات الطلابية داخل الفصول ، لا توجد إلا في أربع محافظات فقط هي القاهرة والإسكندرية والقليوبية والجيزة ، أما باقي الــ 23 محافظة فلا تعاني مدارسها من هذه الكثافات العالية.



وكان قد استقبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، لياو لي شيانج سفير الصين بالقاهرة والوفد المرافق له؛ لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالمشروعات المشتركة بين البلدين في مجال تطوير التعليم.



وخلال اللقاء، ناقش الجانبان مجالات التعاون المتبادل، ومنها تدريس اللغة الصينية في المدارس المصرية واعتبارها لغة ثانية تدرس ابتداءً من الصف الأول الإعدادي بالتعاون مع معهد كونفيشوس الصيني، ومتابعة تطورات إنشاء ورشة لوبان – مصر بالتعاون مع كلية تيانجين للصناعات المهنية الخفيفة، وكلية تيانجين الفنية للنقل.



كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة ترتيبات تأسيس ورشة لوبان بمدرسة تكنولوجيا الصيانة بمدينة نصر؛ لتطوير التعليم الفني وفقًا لأحدث نظم الجودة العالمية، بالإضافة إلى التعاون مع شركة نت دراجون الصينية لتنفيذ مشروع إنشاء الفصول المتنقلة لعلاج مشكلة تكدس التلاميذ في الفصول، بالإضافة إلى التفاوض مع شركة هواوي الصينية لإنشاء مدارس تكنولوجيا تطبيقية تؤهل خريجيها للالتحاق بالعمل في تلك الشركات، وذلك في إطار مبادرة الحزام والطريق والتي تفتح أفاقًا جديدة للتعاون بين مصر والصين.



وأشاد الدكتور طارق شوقي بالعلاقات المصرية الاستراتيجية مع الصين، وسعيها لخلق روابط قوية، ولا سيما في مجال تطوير التعليم.



ومن جانبه أعرب لياو لي شيانج عن سعادته بالتعاون المثمر بين البلدين في مجال التعليم، مشيدًا بالنجاحات التي تحققت في التعليم المصري والجهود المبذولة لتطوير هذه المنظومة.