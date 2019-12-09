أخبار التوك شو.. محمد أبو العينين يطالب مصر والدول العربية بالاستعداد للثورة الصناعية الرابعة.. وتعليق مثير من أحمد موسى عن فوز البحرين بـ خليجي 24





شاهد..ما قاله أحمد موسى عن فوز البحرين بـ خليجي 24

شهد رجل الصناعة محمد أبو العينين، رئيس مجلس إدارة كليوباترا جروب، انطلاق مؤتمر «مدن المستقبل في مصر»، بمشاركة ما يزيد على 500 شخصية قيادية من وزراء ومسؤولين ومستثمرين ومطورين عقاريين من مصر وعدد من الدول الخليجية، والذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال بالشراكة مع وزارتي الإسكان والاستثمار واتحاد الغرف العربية.





أبو العينين: المدن الاقتصادية مالكة قواعد التصنيع والتسويق النموذج الأنجح.. وتحية لقائد المسيرة الرئيس السيسي

شهد رجل الصناعة محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي ورئيس مجلس إدارة كليوباترا جروب، انطلاق مؤتمر «مدن المستقبل في مصر»، بمشاركة ما يزيد عن 500 شخصية قيادية من وزراء ومسؤولين ومستثمرين ومطورين عقاريين من مصر وعدد من الدول الخليجية، والذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال بالشراكة مع وزارتي الإسكان والاستثمار واتحاد الغرف العربية.





أكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية أن السوشيال ميديا قامت بعرض قضية مغلوطة وتهاجم فيها النقابة بشأن وضع الفنان سيد مصطفى، مؤكدا أن الفنان يعيش حياة جيدة ويعمل بعد أن وصل إلى المعاش في وظيفة هامة بوزارة الاتصالات يتقاضى منها معاشا جيدا.

نشر موقع "صدى البلد"، أمس الأحد، مجموعة من الأخبار المهمة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرزها: