أخبار التوك شو.. محمد أبو العينين يطالب مصر والدول العربية بالاستعداد للثورة الصناعية الرابعة.. وتعليق مثير من أحمد موسى عن فوز البحرين بـ خليجي 24

نشر موقع "صدى البلد"، أمس الأحد، مجموعة من الأخبار المهمة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرزها:
محمد أبو العينين يطالب مصر والدول العربية بالاستعداد للثورة الصناعية الرابعة.. فيديو
شهد رجل الصناعة محمد أبو العينين، رئيس مجلس إدارة كليوباترا جروب، انطلاق مؤتمر «مدن المستقبل في مصر»، بمشاركة ما يزيد على 500 شخصية قيادية من وزراء ومسؤولين ومستثمرين ومطورين عقاريين من مصر وعدد من الدول الخليجية، والذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال بالشراكة مع وزارتي الإسكان والاستثمار واتحاد الغرف العربية.
شاهد..ما قاله أحمد موسى عن فوز البحرين بـ خليجي 24
هنأ الإعلامي أحمد موسى، منتخب مملكة البحرين الشقيقة لفوزه ببطولة «خليجي 24»، بعد تغلبه في المباراة النهائية على شقيقه المنتخب السعودي بهدف نظيف.
أبو العينين: الدول الأوروبية والعربية تصف المشروعات المصرية بالمعجزات..فيديو
شهد رجل الصناعة محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي ورئيس مجلس إدارة كليوباترا جروب، انطلاق مؤتمر «مدن المستقبل في مصر»، بمشاركة ما يزيد عن 500 شخصية قيادية من وزراء ومسؤولين ومستثمرين ومطورين عقاريين من مصر وعدد من الدول الخليجية، والذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال بالشراكة مع وزارتي الإسكان والاستثمار واتحاد الغرف العربية.
أبو العينين: المدن الاقتصادية مالكة قواعد التصنيع والتسويق النموذج الأنجح.. وتحية لقائد المسيرة الرئيس السيسي
قال رجل الأعمال محمد أبوالعينين رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي ورئيس مجلس إدارة شركة كليوباترا العقارية، إن ما يحدث في مصر من تنمية عمرانية متكاملة يعد إنجازًا تاريخيًا يحسب للحكومة المصرية بفضل الدعم القوي من الرئيس عبدالفتاح السيسي للاقتصاد الوطني.
كامل الوزير: الخط الملاحي الغردقة - شرم الشيح يختصر الرحلة إلى ساعتين ونصف.. فيديو
قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن مشروعات النقل البحري، تمثل سوقا واعدا فى مصر فى نقل السائحين والعاملين والمواطنيين.
ارتداء ملابس ثقيلة.. الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس خلال اليومين المقبلين.. فيديو
قال محمود شاهين مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إنه ينصح المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة لأن الجو ليلا يكون بارد.
وأضاف محمود شاهين خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن درجة الحرارة المحسوسة لدى المواطنين تكون مختلفة عن درجة الحرارة الواقعية.
الداعشي المغتصب يروي تفاصيل عملية خطف الفتاة أشواق حجي
روي الداعشي المغتصب أبو غمام اللحياني المسئول عن عملية سبي الإيزيديات عام 2014 تفاصيل عملية خطف أشواق حجي والنساء الإيزيديات.
مش لاقي ياكل | أشرف زكي يرد على أكاذيب السوشيال ميديا بشأن الفنان سيد مصطفى
محمد أبو العينين يطالب مصر والدول العربية بالاستعداد للثورة الصناعية الرابعة.. فيديو
شهد رجل الصناعة محمد أبو العينين، رئيس مجلس إدارة كليوباترا جروب، انطلاق مؤتمر «مدن المستقبل في مصر»، بمشاركة ما يزيد على 500 شخصية قيادية من وزراء ومسؤولين ومستثمرين ومطورين عقاريين من مصر وعدد من الدول الخليجية، والذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال بالشراكة مع وزارتي الإسكان والاستثمار واتحاد الغرف العربية.
شاهد..ما قاله أحمد موسى عن فوز البحرين بـ خليجي 24
هنأ الإعلامي أحمد موسى، منتخب مملكة البحرين الشقيقة لفوزه ببطولة «خليجي 24»، بعد تغلبه في المباراة النهائية على شقيقه المنتخب السعودي بهدف نظيف.
أبو العينين: الدول الأوروبية والعربية تصف المشروعات المصرية بالمعجزات..فيديو
شهد رجل الصناعة محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي ورئيس مجلس إدارة كليوباترا جروب، انطلاق مؤتمر «مدن المستقبل في مصر»، بمشاركة ما يزيد عن 500 شخصية قيادية من وزراء ومسؤولين ومستثمرين ومطورين عقاريين من مصر وعدد من الدول الخليجية، والذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال بالشراكة مع وزارتي الإسكان والاستثمار واتحاد الغرف العربية.
أبو العينين: المدن الاقتصادية مالكة قواعد التصنيع والتسويق النموذج الأنجح.. وتحية لقائد المسيرة الرئيس السيسي
قال رجل الأعمال محمد أبوالعينين رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي ورئيس مجلس إدارة شركة كليوباترا العقارية، إن ما يحدث في مصر من تنمية عمرانية متكاملة يعد إنجازًا تاريخيًا يحسب للحكومة المصرية بفضل الدعم القوي من الرئيس عبدالفتاح السيسي للاقتصاد الوطني.
كامل الوزير: الخط الملاحي الغردقة - شرم الشيح يختصر الرحلة إلى ساعتين ونصف.. فيديو
قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن مشروعات النقل البحري، تمثل سوقا واعدا فى مصر فى نقل السائحين والعاملين والمواطنيين.
ارتداء ملابس ثقيلة.. الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس خلال اليومين المقبلين.. فيديو
قال محمود شاهين مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إنه ينصح المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة لأن الجو ليلا يكون بارد.
وأضاف محمود شاهين خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن درجة الحرارة المحسوسة لدى المواطنين تكون مختلفة عن درجة الحرارة الواقعية.
الداعشي المغتصب يروي تفاصيل عملية خطف الفتاة أشواق حجي
روي الداعشي المغتصب أبو غمام اللحياني المسئول عن عملية سبي الإيزيديات عام 2014 تفاصيل عملية خطف أشواق حجي والنساء الإيزيديات.
مش لاقي ياكل | أشرف زكي يرد على أكاذيب السوشيال ميديا بشأن الفنان سيد مصطفى