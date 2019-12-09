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فن

مي الغيطي تحتفل بعيد ميلادها على طريقتها الخاصة.. صور

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 07:24 ص
مي الغيطى
مي الغيطى
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محمد بدران
احتفلت الفنانة الشابة "مي الغيطى"، بعيد ميلادها الذى يوافق 8 ديسمبر الجارى وذلك عبر صفحتها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت مى الغيطى صورا لها داخل مدينة ملاهى وهى على ظهر حصان وعلقت قائلة "عيد ميلاد سعيد في طريقى إلى هذا العقد شكرا لك على أمنيات عيد الميلاد".

وكانت الفنانة مى الغيطى شاركت في السباق الرمضاني 2019 بدورها في مسلسل "مملكة الغجر"، مع النجمة فيفى عبده.

مسلسل "مملكة الغجر"، بطولة حورية فرغلي وفيفي عبده، وتأليف محمد الغيطي، وإخراج عبدالعزيز حشاد.

تشارك مي الغيطي حاليا في تصوير أحداث أعمالها مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة" والذي تُشارك في بطولته الفنانة منة شلبي، آسر ياسين وسوسن بدر".
مي الغيطي تحتفل بعيد ميلادها على طريقتها الخاصة.. صور
مي الغيطي تحتفل بعيد ميلادها على طريقتها الخاصة.. صور
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