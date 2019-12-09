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فن

ولد ومات في نفس الشهر.. ماذا تعرف عن النجم العالمي Juice بعد وفاته بنوبة قلبية

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 04:46 ص
Juice Wrld
Juice Wrld
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آيه عاطف
أعلنت مجلة TMZ عن وفاة الفنان العالمى نجم الراب Juice Wrld فى مطار ميدواى بمدينة شيكاغو الأمريكية بعد تعرضه لأزمة قليبة مفاجئة داخل المطار.

ونرصد لكم أبرز المعلومات عن المغني الشهير في السطور التالية:

- Juice Wrld يدعى جراد أنتونتى هينجينز Jarad Anthony Higgins ، وهو من مواليد عام 2 ديسمبر عام 1998.

- يمتلك شعبية كبيرة منذ عرض أغنيته Lucid Dreams التى انضمت لقائمة أفضل 100 أغنية.

- احتفل بعيد ميلاده وسط عدد من أصدقائه الأسبوع الماضي.

- ولد في شيكاغو، إلينوي ، واشتهر بأغانيه المنفردة “All Girls Are the Same”.

- تعلم البيانو في الرابعة من عمره ، بمساعدة والدته.

- انتقل إلى هوموود ، وذهب إلى مدرسة هوموود فلوسمور الثانوية.

- بدأ حياته في موسيقى الراب في السنة الثانية من المدرسة الثانوية.

- كان يتعاطى المخدرات خلال طفولته وفترة المراهقة.

- قبل وفاته بلحظات عانى من نوبة في مطار ميدواي الدولي بشيكاغو ، وتم نقله بسرعة إلى المستشفى.
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