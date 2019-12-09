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محافظات

ثقافة الفيوم تنظم ندوة النظم التكنولوجية المتطورة لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 03:50 ص
ثقافة الفيوم تنظم
ثقافة الفيوم تنظم ندوة النظم التكنولوجية المتطورة لرعاية ذوي
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الفيوم - نبيل أبو السعود
شهد اللواء عبدالقادر النوري سكرتير عام محافظة الفيوم، ندوة بعنوان "النظم التكنولوجية المتطورة لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة"، بقصر الثقافة بالفيوم، بحضور الفنان جلال عثمان رئيس إقليم شمال الصعيد الثقافي، وسماح كامل مدير قصر ثقافة الفيوم، والدكتورة سناء هارون مستشار محافظ الفيوم لشئون الطفولة والأمومة، والدكتورة زينب الباهي عمد كلية خدمة اجتماعية بجامعة الفيوم.

تضمنت الندوة جلسات بحثية شملت تكنولوجيا التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة لمواجهة متطلبات العمل، ومحور التطور التكنولوجي والإبداع، والرعاية الاجتماعية ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع وعلاقاتها بأبعاد التنمية الشاملة.

ونقل سكرتير عام المحافظة تحيات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لجميع المشاركين في الندوة من ذوي الاحتياجات الخاصة مرحبًا بالحضور جميعًا، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا فى تقديم الرعاية وكافة سبل الدعم والحياة الكريمة لذوي الاحتياجات الخاصة، فهم جزء لا يتجزأ من كيان مجتمعنا.

مؤكدًا أن مصر تشهد مرحلة مهمة من تاريخها من أجل بناء مستقبل أفضل لأبنائها وتحقيق مكانة تليق بهم جميعا، وهذا المستقبل لا يتحقق دون إتاحة الفرصة الكاملة نحو تمكين كل فئات المجتمع من ممارسة حقوقهم في كافة المجالات كشركاء أصليين في تنفيذ جهود التنمية المستدامة.

وعلى هامش الندوة كرم سكرتير عام المحافظة عددا من المواهب من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تفقد معرض المشغولات والحرف اليدوية لذوي الاحتياجات الخاصة والذي نظمته مدرستا الأمل للصم والبكم والنور للمكفوفين ومركز متحدي الإعاقة.

ثقافة الفيوم تنظم ندوة النظم التكنولوجية المتطورة لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة
ثقافة الفيوم تنظم ندوة النظم التكنولوجية المتطورة لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة
ثقافة الفيوم تنظم ندوة النظم التكنولوجية المتطورة لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة
ثقافة الفيوم تنظم ندوة النظم التكنولوجية المتطورة لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة
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