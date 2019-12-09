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رياضة

قطار سيراميكا كليوباترا يصطدم بـ كوكاكولا في القسم الثاني

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 07:26 ص
صدى البلد
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عبدالله هشام
يحل فريق كرة القدم الأول بنادي سيراميكا كليوباترا ضيفا ثقيلا علي منافسه كوكاكولا اليوم الاثنين ، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة .

ويسعى فريق سيراميكا كليوباترا تحت قيادة هيثم شعبان المدير الفني لمواصلة سلسلة النتائج الإيجابية والانتصارات نحو تحقيق حلم الصعود للدوري الممتاز.

على جانب آخر يعاني فريق كوكاكولا من فقدان النقاط منذ انطلاق الموسم حيث تعادل في مباراتين وخسر مثلهم وحقق الفوز في مواجهتين.

ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الأول في جدول ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 16 نقطة بينما جاء فريق كوكاكولا في المركز التاسع برصيد 8 نقاط.
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