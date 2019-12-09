حميد الشاعري يتعاون مع عمرو الشاذلي في أغنية جديدة

يتعاون الفنان حميد الشاعري مع الملحن عمرو الشاذلي في أغنية جديدة، من كلمات الشاعر احمد حبيب، وتوزيع الكابو حميد الشاعري.



ونشر عمرو الشاذلي، صورة له برفقة حميد، وعلق عليها قائلًا: "شرف كبير ليا وجود أغنيه من ألحانى غناء و توزيع الفنان الكبير اللى تربينا على مزيكته حميد الشاعرى الأغنية كلمات أحمد حبيب إن شاء الله تسمعوها قريب يا رب تعجبكم".



بينما يعمل حميد الشاعري، على التحضير أغاني ألبومه الجديد، الذي يعود به بعد فترة غياب طويلة عن طرح الألبومات الغنائية، وذلك تمهيدًا لطرحه خلال العام الجديد 2020.



يذكر أن طرح حميد الشاعري، مؤخرًا ديو غنائي بعنوان "شد الفيشة" مع المطرب هاني عادل.