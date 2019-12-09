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أخبار العالم

داود أوغلو يبدأ الحرب على أردوغان: من أين لك كل هذه الممتلكات؟

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 07:26 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
طالب رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داود أوغلو، من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالكشف عن ثروته ومصادرها.

وقال أوغلو، ردا على اتهامات اردوغان له بالاحتيال، إن أردوغان ينظر إلى الأراضي والعقارات العامة ويحدد أسعارها بالدولار ومن ثم يبيعها ممن يختارهم من رجال الأعمال الموالين له، وفق ما نقلته صحيفة زمان التركية.

وذكر أوغلو، في بيانه ردا على أردوغان، الامتيازات التي يحصل عليها أفراد عائلة أردوغان من ابن وبنت وصهر، والانتهاكات التي يرتكبونها في سبيل تشكيل ثروة اقتصادية.

ودعا داود أغلو إلى إجراء تحقيقا برلمانيا مستقلا في ممتلكات كلا من أوغلو وأردوغان، وممتلكات أقاربهما من الدرجة الأولى والثانية لمعرفة مصادرها، وليتبين من هو الفاسد والمحتال.

و دعا إلى نقل الممتلكات والموارد لأي منهما إذا كانت غير شرعية، وفقا لنتائج هذا التحقيق البرلماني، إلى الخزانة العامة، وتشكيل صندوق خاص لتوزيع هذه الأموال على الأيتام والفقراء والمحتاجين الآخرين.

وكان أردوغان اتهم داود أوغلو وكلا من الوزيرين الاقتصاديين السابقين علي باباجان محمد شيمشك بالاحتيال على بنك خلق الحكومي من خلال جامعة "اسطنبول شهير" الوقفية التي فرضت السلطات حجزًا على أصولها مؤخرًا.

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