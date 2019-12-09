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فن

تامر حسني يحسم الجدل حول فيلمه الجديد مش أنا

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 08:02 ص
تامر حسني
تامر حسني
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آيه عاطف
يواصل الفنان تامر حسني التحضيرات لفيلمه الجديد "مش أنا"، بعد الاستقرار على الفنانة حلا شيحة لكي تشاركه دور البطولة النسائية بالعمل بعد غيابها ما يقرب من 15 عاما عن السينما.

وقال تامر، من خلال لقائه ببرنامج "إنسيدر بالعربي": حابب إن حلا ترجع للسينما بعد غياب 15 سنة، وحابة الفيلم جدًا، وعاملة شخصية مختلفة عليها".

أما بالنسبة لشائعات تعاقد حلا على الفيلم بدلا من الفنانة مي عز الدين، والفنانة أسيل عمران، قال: "بالنسبة لأسيل إحنا بنفكر في حاجة تليق علينا إحنا الاتنين من وقت كليب ناسيني ليه.. أما بالنسبة لمي، كان فيه جلسات بيننا لتحضير عمل تاني بس مش الفيلم ده".

يذكر أن ينتظر تامر حسني، عرض فيلمه الجديد والذي يحمل اسم "الفلوس" يوم 25 ديسمبر الجاري بجميع دور عرض السينما.
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