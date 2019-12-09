أخبار الرياضة ليلا.. جلسة صالح جمعة وكهربا مع فايلر الأهلي.. محمود علاء خارج الزمالك.. اعتزال ميسي

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثًا مهمة وتبادل تصريحات بين عناصر الوسط الرياضي، وجاءت كالآتي:
معلومات عامة وتحدي السيلفي .. سعد سمير وحسام عاشور يشعلان السوشيال ميديا |شاهد
نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي ، لقاء يجمع بين ثنائي الفريق حسام عاشور ، وسعد سمير وهما يتبادلان أسئلة عن المعلومات العامة والعمليات الحسابية ، وتحدي السيلفي.
حكاية صالح جمعة وكهربا في جلسة فايلر مع لجنة التخطيط بـ الأهلي
كشفت مصادر خاصة عن تفاصيل اليوم الطويل، الذي انتهى بإعلان محمود كهربا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي أفيس البرتغالي فسخ تعاقده.
كواليس الاتفاق مع كهربا والحصول على توقيعه لـ الأهلي .. فيديو
قال الإعلامي هاني حتحوت، إن الأهلي يملك قوة هجومية ضاربة بأسلوب هجومي مع فايلر المدير الفني الجديد.
محمود علاء على بعد خطوة من الانتقال إلى الدوري السعودي.. فيديو
أكد الإعلامي هاني حتحوت أن محمود علاء مدافع الزمالك مهدد بالرحيل من الفريق، وأنه سوف يتم انتقاله الى الدوري السعودي، ويعتبر أيامه معدودة داخل جدران القلعة البيضاء.
اعتزال ليونيل ميسي.. رسالة مدرب برشلونة للجماهير
حذر إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة حامل لقب الدوري الإسباني ، جمهور كرة القدم من ألا يتأقلم مع فكرة اعتزال ليونيل ميسي في المستقبل القريب.
يوسف عطال يغيب عن نيس الفرنسي لخضوعه إلى جراحة في الركبة
أعلن نادي نيس الفرنسي لكرة القدم، أن مدافعه الجزائري يوسف عطال، سيخضع لعملية جراحية قريبا ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة.
4 أسابيع .. غياب نجم الأهلي عن الفريق لإصابته بتمزق في العضلة الأمامية
أثبتت الأشعة التي أجراها الجزائري يوسف بلايلي، لاعب فريق أهلي جدة السعودي، معاناته من تمزق في العضلة الأمامية من الدرجة الثانية.
معلومات عامة وتحدي السيلفي .. سعد سمير وحسام عاشور يشعلان السوشيال ميديا |شاهد
نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي ، لقاء يجمع بين ثنائي الفريق حسام عاشور ، وسعد سمير وهما يتبادلان أسئلة عن المعلومات العامة والعمليات الحسابية ، وتحدي السيلفي.
حكاية صالح جمعة وكهربا في جلسة فايلر مع لجنة التخطيط بـ الأهلي
كشفت مصادر خاصة عن تفاصيل اليوم الطويل، الذي انتهى بإعلان محمود كهربا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي أفيس البرتغالي فسخ تعاقده.
كواليس الاتفاق مع كهربا والحصول على توقيعه لـ الأهلي .. فيديو
قال الإعلامي هاني حتحوت، إن الأهلي يملك قوة هجومية ضاربة بأسلوب هجومي مع فايلر المدير الفني الجديد.
محمود علاء على بعد خطوة من الانتقال إلى الدوري السعودي.. فيديو
أكد الإعلامي هاني حتحوت أن محمود علاء مدافع الزمالك مهدد بالرحيل من الفريق، وأنه سوف يتم انتقاله الى الدوري السعودي، ويعتبر أيامه معدودة داخل جدران القلعة البيضاء.
اعتزال ليونيل ميسي.. رسالة مدرب برشلونة للجماهير
حذر إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة حامل لقب الدوري الإسباني ، جمهور كرة القدم من ألا يتأقلم مع فكرة اعتزال ليونيل ميسي في المستقبل القريب.
يوسف عطال يغيب عن نيس الفرنسي لخضوعه إلى جراحة في الركبة
أعلن نادي نيس الفرنسي لكرة القدم، أن مدافعه الجزائري يوسف عطال، سيخضع لعملية جراحية قريبا ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة.
4 أسابيع .. غياب نجم الأهلي عن الفريق لإصابته بتمزق في العضلة الأمامية
أثبتت الأشعة التي أجراها الجزائري يوسف بلايلي، لاعب فريق أهلي جدة السعودي، معاناته من تمزق في العضلة الأمامية من الدرجة الثانية.