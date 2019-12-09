حادث بشع.. شابة تلقى حتفها تحت عجلات قطار بسبب الكعب العالي| فيديو

انتهت حياة شابة بطريقة مأساوية على قضبان قطار وقد باءت كل محاولات إنقاذها بالفشل، فبدلًا من أن تصل الشابة وصديقتها إلى المشوار الذي كان يتجهون إليه، ليكون مصيرها هو الموت تحت عجلات القطار السريع، وكان من نصيب الصديقة جروح وكسور.



فقد توفيت امرأة تبلغ من العمر 23 عامًا بعد أن سقطت بين سيارتين قطار، بمحطة مترو أنفاق بروكلين بالولايات المتحدة الأمريكية، بينما حاولت صديقتها إنقاذها ولكن دون جدوى، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وعند وقوع الحادث تسابق رجال الشرطة والعاملون في الإسعاف في حالات الطوارئ إلى المحطة، وقالت الشرطة إنهم وصلوا إلى مكان الحادث لاكتشاف أن الشابة لا تستجيب للإسعافات، ليتم إعلان وفاتها في مكان الحادث من إصابات لم يكشف عنها.



وقالت الشرطة إن المرأة الثانية سقطت أيضا على القضبان بينما كان القطار يخرج من المحطة، لتصاب بكسر في ذراعه ونقل الى مستشفى محلي حيث كانت حالتها مستقرة.



فيما قال شهود عيان إن الفتاتين اللواتي بدا أنهن أصدقاء خرجن من القطار قبل لحظات من سقوطهن في المسارات، وكانا يرتديان الكعب العالي، فتعثرت قدامهم أثناء الخروج من القطار فسقطت إحداهن بين عربيتين قطار.



وقال الشاهد الذي يدعى كوامي مارتن: "لقد كانوا في ذراع أحدهم وتعثر في الظهر وسقط بين سيارتي قطار، وحاولت صديقتها الإمساك بها ولكن وزنها كان كبيرًا للغاية وسقط كلاهما على القضبان بين سيارتي القطار".

