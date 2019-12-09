ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

حادث بشع.. شابة تلقى حتفها تحت عجلات قطار بسبب الكعب العالي| فيديو

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 06:30 ص
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
انتهت حياة شابة بطريقة مأساوية على قضبان قطار وقد باءت كل محاولات إنقاذها بالفشل، فبدلًا من أن تصل الشابة وصديقتها إلى المشوار الذي كان يتجهون إليه، ليكون مصيرها هو الموت تحت عجلات القطار السريع، وكان من نصيب الصديقة جروح وكسور.

فقد توفيت امرأة تبلغ من العمر 23 عامًا بعد أن سقطت بين سيارتين قطار، بمحطة مترو أنفاق بروكلين بالولايات المتحدة الأمريكية، بينما حاولت صديقتها إنقاذها ولكن دون جدوى، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وعند وقوع الحادث تسابق رجال الشرطة والعاملون في الإسعاف في حالات الطوارئ إلى المحطة، وقالت الشرطة إنهم وصلوا إلى مكان الحادث لاكتشاف أن الشابة لا تستجيب للإسعافات، ليتم إعلان وفاتها في مكان الحادث من إصابات لم يكشف عنها.

وقالت الشرطة إن المرأة الثانية سقطت أيضا على القضبان بينما كان القطار يخرج من المحطة، لتصاب بكسر في ذراعه ونقل الى مستشفى محلي حيث كانت حالتها مستقرة.

فيما قال شهود عيان إن الفتاتين اللواتي بدا أنهن أصدقاء خرجن من القطار قبل لحظات من سقوطهن في المسارات، وكانا يرتديان الكعب العالي، فتعثرت قدامهم أثناء الخروج من القطار فسقطت إحداهن بين عربيتين قطار.

وقال الشاهد الذي يدعى كوامي مارتن: "لقد كانوا في ذراع أحدهم وتعثر في الظهر وسقط بين سيارتي قطار، وحاولت صديقتها الإمساك بها ولكن وزنها كان كبيرًا للغاية وسقط كلاهما على القضبان بين سيارتي القطار".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غرامة تدخين تدفع شابا للقفز من قطار طنطا.. مشادة كلامية بين المتوفى والكمساري لـ شرب سيجارة داخل القطار

شاب يقفز أمام قطار بعد 6 أيام من شنق حبيبته نفسها.. صور

نزيف القضبان.. بتر ساق وذراع عامل بعد سقوطه أسفل قطار الجيزة

بسبب الهاتف.. رجل يسقط على قضبان القطار.. فيديو

ترشيحاتنا

كارثة.. صبغ شعرك بهذا اللون يزيد خطر سرطان المثانة

لا تفوت معرفتها| أطعمة وطرق طبيعية لتخفيف آلام التهابات الحلق

خلص الكلام.. كهربا في الأهلي 4 سنوات ونصف وفايلر كلمة السر

أخبار الفن| إصابة شريف مدكور بفيروس في الدم .. الحالة الصحية لـ أحمد فهمي

محمود علاء على بعد خطوة من الانتقال إلى الدوري السعودي.. فيديو

بعد شائعة مرضه .. تصريح جديد من أشرف زكي بخصوص الفنان سيد مصطفى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورد F-150 الكهربائية تستطيع استخدام 4 محركات في وقت واحد... صور

بفستان أبيض قصير .. ليلى علوي تشعل السوشيال | صور

أنيقة كالعادة.. درة تتألق فى مهرجان نجم العرب بالأزرق اللامع.. شاهد