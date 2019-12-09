أهم الأخبار ليلا .. شريف مدكور يعلن إصابته بـ فيروس في الدم..رونالدو يهدي وزير الخارجية الإسرائيلي قميصه.. ونصيحة هامة من الأرصاد للمواطنين

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين عددا من الأحداث الهامة على الصعيد المحلي والدولي.. وفيما يلي نستعرض لكم أبرز ما جاء فيها...
بعد سرطان القولون.. شريف مدكور يعلن إصابته بـ فيروس في الدم.. شاهد
ظهر الإعلامي شريف مدكور، في فيديو لايف عبر حسابه الشخصي على "الفيسبوك" ليطمئن متابعيه بعد غيابه فترة طويلة عن السوشيال ميديا.
كهربا يتصدر تويتر بعد فسخ تعاقده مع أفيس البرتغالي للتوقيع للأهلي
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #كهربا بعد تداول أنباء عن فسخ محمود كهربا لاعب افيس البرتغالي تعاقده مع ناديه والتوقيع للنادي الأهلي.
البسوا تقيل ..الأرصاد تنصح المواطنين وتؤكد: أمطار وسقيع في هذا التوقيت
كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، عن حالة الطقس خلال الأيام القادمة وخاصة الأسبوع التالي.
ولي العهد السعودي يجري اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي.. لهذا السبب
أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر فيه عن تعازيه لفخامته ومواساته ودعمه لأسر ضحايا الحادث المأساوي بولاية فلوريدا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.
قاهرة تانية على المريخ .. فاروق الباز يفاجئ المصريين..شاهد
كشف عالم الفضاء العالمي الدكتور فاروق الباز حقيقة تسمية وادي في المريخ باسم وادي القاهرة.
سانا مارين.. أصغر رئيسة وزراء في العالم
أعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الفنلندي، الذي يقود الحكومة، اختيارة وزيرة النقل، سانا مارين، البالغة من العمر 34 عاما، لتصبح أصغر رئيس حكومة في العالم.
رونالدو يهدي وزير الخارجية الإسرائيلي قميصه بـ يوفنتوس.. اعرف التفاصيل
التقى وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي.
تعليم مصر بخير.. فاروق الباز: عندما سافرت كانت راسي براس أي أمريكاني| فيديو
قال العالم الكبير الدكتور فاروق الباز، "التعليم في مصر بخير ولما سافرت لاستكمال دراستي كانت راسي براس أي أمريكاني".
سقوط سيارة من أعلى كوبرى أكتوبر أمام محطة قطارات رمسيس.. صور
سقطت سيارة ملاكى من أعلى كوبرى أكتوبر أمام محطة قطارات رمسيس ، وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الخدمات الأمنية المعينة بمحيط محطة مصر بسقوط سيارة من أعلى كوبرى أكتوبر اتجاه المحطة.
التشخيص غلط.. أحمد فهمي يفاجئ جمهوره بعد إجرائه عمليه في المرئ
كشف الفنان أحمد فهمي، تفاصيل جديدة عن حالته الصحية، حيث أنه تعرض لوعكة صحية دخل على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، ليجري جراحة عاجلة في المريء لمعاناته من آلام شديدة.
بعد شائعة مرضه .. تصريح جديد من أشرف زكي بخصوص الفنان سيد مصطفى
كشف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، تفاصيل جديدة عن الفنان سيد مصطفى بعد الشائعات التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي ، والتي تؤكد تعرض الفنان إلى أزمة مادية وصحية.
بعد سرطان القولون.. شريف مدكور يعلن إصابته بـ فيروس في الدم.. شاهد
ظهر الإعلامي شريف مدكور، في فيديو لايف عبر حسابه الشخصي على "الفيسبوك" ليطمئن متابعيه بعد غيابه فترة طويلة عن السوشيال ميديا.
كهربا يتصدر تويتر بعد فسخ تعاقده مع أفيس البرتغالي للتوقيع للأهلي
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #كهربا بعد تداول أنباء عن فسخ محمود كهربا لاعب افيس البرتغالي تعاقده مع ناديه والتوقيع للنادي الأهلي.
البسوا تقيل ..الأرصاد تنصح المواطنين وتؤكد: أمطار وسقيع في هذا التوقيت
كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، عن حالة الطقس خلال الأيام القادمة وخاصة الأسبوع التالي.
ولي العهد السعودي يجري اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي.. لهذا السبب
أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر فيه عن تعازيه لفخامته ومواساته ودعمه لأسر ضحايا الحادث المأساوي بولاية فلوريدا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.
قاهرة تانية على المريخ .. فاروق الباز يفاجئ المصريين..شاهد
كشف عالم الفضاء العالمي الدكتور فاروق الباز حقيقة تسمية وادي في المريخ باسم وادي القاهرة.
سانا مارين.. أصغر رئيسة وزراء في العالم
أعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الفنلندي، الذي يقود الحكومة، اختيارة وزيرة النقل، سانا مارين، البالغة من العمر 34 عاما، لتصبح أصغر رئيس حكومة في العالم.
رونالدو يهدي وزير الخارجية الإسرائيلي قميصه بـ يوفنتوس.. اعرف التفاصيل
التقى وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي.
تعليم مصر بخير.. فاروق الباز: عندما سافرت كانت راسي براس أي أمريكاني| فيديو
قال العالم الكبير الدكتور فاروق الباز، "التعليم في مصر بخير ولما سافرت لاستكمال دراستي كانت راسي براس أي أمريكاني".
سقوط سيارة من أعلى كوبرى أكتوبر أمام محطة قطارات رمسيس.. صور
سقطت سيارة ملاكى من أعلى كوبرى أكتوبر أمام محطة قطارات رمسيس ، وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الخدمات الأمنية المعينة بمحيط محطة مصر بسقوط سيارة من أعلى كوبرى أكتوبر اتجاه المحطة.
التشخيص غلط.. أحمد فهمي يفاجئ جمهوره بعد إجرائه عمليه في المرئ
كشف الفنان أحمد فهمي، تفاصيل جديدة عن حالته الصحية، حيث أنه تعرض لوعكة صحية دخل على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، ليجري جراحة عاجلة في المريء لمعاناته من آلام شديدة.
بعد شائعة مرضه .. تصريح جديد من أشرف زكي بخصوص الفنان سيد مصطفى
كشف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، تفاصيل جديدة عن الفنان سيد مصطفى بعد الشائعات التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي ، والتي تؤكد تعرض الفنان إلى أزمة مادية وصحية.