جولة جديدة من مباحثات سد النهضة في واشنطن.. وولي العهد السعودي يعزي ترامب.. أبرز ما تناولته الصحف الإماراتية

سلطت الصحف الإماراتية، الصادرة اليوم الإثنين، الضوء على العديد من الموضوعات في الشأن المحلي، والإقليمي والدولي، بالإضافة إلى التركيز على أهم الموضوعات في الشأن المصري.



البداية من صحيفة البيان، شهد اللواء الركن صالح محمد صالح مجرن العامري قائد القوات البرية الإماراتية والفريق تيري فيريل قائد الجيش الأمريكي الثالث انطلاق فعاليات التمرين المشترك "الاتحاد الحديدي 12" بين القوات البرية الإماراتية والجيش الأمريكي والذي انطلق على أرض الإمارات.



وحول مباحثات سد النهضة، أعلنت وزارة الري والموارد المائية، عن عقد اجتماعًا في واشنطن، اليوم الاثنين برعاية وزير الخزانة الأمريكي، بين وزراء الخارجية والموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا.



وسينعقد الاجتماع بمشاركة البنك الدولي، لاستكمال المباحثات حول قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة في إثيوبيا.



وأضاف بيان وزراء الري أن هذا الاجتماع يتم في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، والذي عقد في واشنطن، يوم 6 نوفمبر الماضي.



ومن السعودية، أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي اتصالًا هاتفيًا اليوم بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر فيه عن تعازيه له ومواساته ودعمه لأسر ضحايا الحادث المأساوي بولاية فلوريدا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.



ومن الجزائر، قال قاضي الجلسة بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة الجزائرية، إن النطق بالحكم في قضية فساد مصانع تجميع السيارات المتهم فيها مسؤولون كبار في نظام الرئيس الجزائري المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، سيكون يوم غد الثلاثاء.



ومن تونس، في خطوة تصعيدية أقدمت كتلة حزب الدستوري الحر على الاعتصام في المكان المخصص لرئاسة البرلمان التونسي، ما دفع برئيس المجلس راشد الغنوشي إلى التغيب عن جلسة قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2020.



ومن لبنان، يبدو أن قطار التشكيل الحكومي في لبنان عاد مضطرًا لسلوك طريق الحريري، إذ إن الأمور تتجه إلى إعادة تكليف رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة، بعدما انبثق اجتماع في دار الفتوى عن خروج رجل الأعمال اللبناني سمير الخطيب من دائرة التكليف.



ودوليا، أعلن جو بايدن المرشح الديموقراطي المحتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية العام المقبل أن أفراد أسرته لن يشاركوا في أي أعمال خارج البلاد في حال فوزه ووصوله الى البيت الابيض، معتبرا أن أنشطة أبناء الرئيس دونالد ترامب في الخارج هي المشكلة.



وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، احتدمت المواجهة السياسية في تركيا، بين الرئيس رجب طيب أردوغان وخصومه، بعدما طالب رئيس الوزراء الأسبق، أحمد داوود أوغلو، أردوغان، بالكشف عن أصوله المالية هو وأفراد أسرته، وإدارته بسبب عمليات الخصخصة التي شملت بعض المؤسسات مؤخرًا، وذلك ردًا على اتهامات بالفساد وجهها له أردوغان.



ومن ليبيا، أكد متحدث باسم البرلمان الليبي، أن رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، سيبدأ اليوم الاثنين، جولة مكوكية إلى مصر واليونان لطلب الدعم العربي والدولي في مواجهة الاتفاقية الباطلة التي أبرمها فايز السراج رئيس حكومة الوفاق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 27 نوفمبر.



ومن الامارات، حذرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية رعاياها المسافرين والمتواجدين في لندن في ظل ازدياد الاعتداءات بالسلاح الأبيض، ودعتهم إلى أخذ الحيطة والحذر في تنقلاتهم وتجنب ارتداء الساعات والمقتنيات الثمينة التي تلفت الانتباه في الأماكن العامة.



وأشارت الوزارة في بيان لها أنها تتابع مجريات الأمور عبر سفارة الدولة في المملكة المتحدة، بعد تكرار وقوع الجرائم والحوادث الأليمة التي يتعرض لها المواطنون الخليجيون في بعض الأماكن العامة.



ومن صحيفة الاتحاد، أحال مجلس النواب الأردني وزير الأشغال العامة السابق المهندس سامي هلسة ووزير البيئة السابق طاهر الشخشير إلى النيابة العامة، فيما رفض المجلس رفع الحصانة عن النائبين غازي الهواملة وصداح الحباشنة لوجود قضيتين قضائيتين مرفوعتين ضدهما.



ومن بريطانيا، قبل أيام من الانتخابات الأهم في تاريخ بريطانيا منذ عقود، تقلصت الأغلبية التي يُتوقع أن يفوز بها حزب المحافظين الحاكم في مجلس العموم المقبل إلى النصف، وسط تزايد الأصوات الداعية للناخبين بـ«التصويت عقابيًا» ضد الحزب، لحرمانه من فرصة الحصول على الدعم البرلماني اللازم للخروج من الاتحاد الأوروبي، حتى دون التوصل إلى اتفاق في هذا الصدد.