بالطريقة الصحيحة.. تحضير الكريم كراميل في 10 دقائق

يعتبر الكريم كراميل أحد الحلويات التي يعشقها الكثيرون، وبالرغم من سرعة تحضيرها فإن الكثيرين يجهلون الطريقة الصحيحة لعمل الكريم كراميل

*المقادير :

2 كوب لبن

1/2 كوب سكر

4 بيضات

1 ملعقة صغيرة فانيليا

ماء مغلي



لعمل الكراميل:

1 كوب سكر

2 ملعقة كبيرة ماء



*طريقة التحضير :

سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

في اناء على نار هادئة اذيبي السكر في كمية مناسبة من الماء.

ضعي مزيج الكراميل في قوالب التقديم ثم ضعيه جانبا.

احضري الخلاط الكهربائي ثم ضعي به البيض و اللبن و السكر و الفانيليا و اخلطي جيدا حتى تمام التجانس.

قسمي مزيج البيض و اللبن على على القوالب ثم ضعيها في الفرن حتى ينضج.

اتركي الكريم كراميل حتى يهدأ ثم ضعيه في الثلاجة لمدة 4 ساعات.

قومي بقلب الكريم كراميل في اطباق التقديم ثم تقدم.