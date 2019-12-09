ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بالطريقة الصحيحة.. تحضير الكريم كراميل في 10 دقائق

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 09:03 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
يعتبر الكريم كراميل أحد الحلويات التي يعشقها الكثيرون، وبالرغم من سرعة تحضيرها فإن الكثيرين يجهلون الطريقة الصحيحة لعمل الكريم كراميل
*المقادير :
2 كوب لبن
1/2 كوب سكر
4 بيضات
1 ملعقة صغيرة فانيليا
ماء مغلي

لعمل الكراميل:
1 كوب سكر
2 ملعقة كبيرة ماء

*طريقة التحضير :
سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
في اناء على نار هادئة اذيبي السكر في كمية مناسبة من الماء.
ضعي مزيج الكراميل في قوالب التقديم ثم ضعيه جانبا.
احضري الخلاط الكهربائي ثم ضعي به البيض و اللبن و السكر و الفانيليا و اخلطي جيدا حتى تمام التجانس.
قسمي مزيج البيض و اللبن على على القوالب ثم ضعيها في الفرن حتى ينضج.
اتركي الكريم كراميل حتى يهدأ ثم ضعيه في الثلاجة لمدة 4 ساعات.
قومي بقلب الكريم كراميل في اطباق التقديم ثم تقدم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة عمل الكريم كراميل خطوة بخطوة

هنتغدي إيه النهارده.. جمبري مشوي والحلو كريم كراميل

هنتغدى إيه.. دجاج كريسبي على طريقة الشيف زينب مصطفى.. والحلو: كريم كراميل

طريقة عمل بروفيترول بصوص الكراميل

ترشيحاتنا

بعد الفوز ببطولة كأس الخليج.. أمير الكويت يبعث برسالة إلى ملك البحرين

جنسيته إيه.. سخرية لاذعة من راشد الماجد بسبب هذه التغريدة

كارثة.. صبغ شعرك بهذا اللون يزيد خطر سرطان المثانة

شاهد.. نجلاء بدر برفقة السقا وصابرين وطارق لطفي وغادة عادل

4 أسابيع .. غياب نجم الأهلي عن الفريق لإصابته بتمزق في العضلة الأمامية

قرد ومن العجائب.. ميلاد طفل بذيل يثير الجدل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابة الشيف علاء الشربينى.. 5 أعشاب تعالج انسداد الشرايين

شاهد السيارة الطائرة من هيونداي.. تعرف على موعد طرحها

فستان لامع.. مي عمر تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة