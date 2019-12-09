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فن

تريند الفن | حالة شريف مدكور بعد إصابته بـ فيروس في الدم.. سبب غياب رغدة عن جنازة وعزاء هيثم أحمد زكي.. حقيقة وفاة محمد عبده

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 09:12 ص
رغدة - احمد زكي
رغدة - احمد زكي
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قسم الفن
نشر قسم الفن بـ"صدى البلد" خلال الساعات الماضية، مجموعة كبيرة من الأخبار، حققت بعضها قراءات عالية، وحصدت اهتمام آلاف القرّاء، من أبرزها:

بعد سرطان القولون.. شريف مدكور يعلن إصابته بـ فيروس في الدم.. شاهد
ظهر الإعلامي شريف مدكور، في فيديو لايف عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك" ليطمئن متابعيه بعد غيابه فترة طويلة عن السوشيال ميديا.

بعد شهر على وفاته.. رغدة تكشف سر عدم وجودها في عزاء هيثم أحمد زكي
كشفت الفنانة رغدة عن حزنها الشديد بعد علمها بخبر وفاة الفنان هيثم أحمد زكى، الذى مر على وفاته نحو شهر، خاصة أنه من المعروف قربها الشديد له بحكم قربها لوالده أحمد زكى.

وفاة محمد عبده تثير الجدل في السعودية.. وهذه هي الحقيقة
تصدر الفنان السعودي الكبير محمد عبده مؤشر البحث جوجل في المملكة العربية السعودية، بآلاف من عمليات البحث، بعد انتشار شائعة عن وفاته.

جنسيته إيه.. سخرية لاذعة من راشد الماجد بسبب هذه التغريدة

تصدر الفنان السعودي راشد الماجد، مؤشر البحث جوجل في المملكة العربية السعودية خلال الساعات الماضية.

ندى بهجت تشعل نار الغيرة بين زوجها وخطيبها في عيد جواز
تشارك الفنانة ندى بهجت في فيلم "عيد جواز" والذي يعرض بدور العرض السينمائي في عام 2020.

بعد شائعة مرضه .. تصريح جديد من أشرف زكي بخصوص الفنان سيد مصطفى
كشف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، تفاصيل جديدة عن الفنان سيد مصطفى بعد الشائعات التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تؤكد تعرض الفنان إلى أزمة مادية وصحية.

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