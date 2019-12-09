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أخبار العالم

ثوران بركان نيوزيلندا يقتل شخصا.. ويحاصر سائحين بالجزيرة البيضاء

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 09:23 ص
صدى البلد
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محمد علي
ثار بركان في الجزيرة البيضاء (وايت آيلاند) في نيوزيلندا اليوم (الاثنين)، وفقا لمركز معلومات المخاطر الجيولوجية في البلاد، وهو الثوران الذي نتج عنه قتلى، وفق ما أفادت به وسائل إعلام مختلفة.

وقال المركز على موقعه على الإنترنت "علمنا بوجود أشخاص في الجزيرة قبل إندلاع البركان. ونحن قلقون بشأن سلامتهم".

وقتل شخص على الأقل في ثوران مفاجئ لبركان وايت آيلاند، الذي يقصده السياح في شمال نيوزيلندا، وفق حصيلة موقتة للشرطة التي رجحت ارتفاع عدد الضحايا.

وقال نائب مفوض الشرطة جون تيمز: "أستطيع أن أؤكد وفاة شخص"، وأضاف: "لا يزال عدد من الأشخاص موجودين في الجزيرة ولا توجد حاليا معلومات عنهم".

وتابع: "في هذه المرحلة من الخطير جدا للشرطة وأجهزة الإنقاذ التوجه إلى الجزيرة"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وأكدت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن أن عددا من الأشخاص العالقين في الكارثة أجانب، وأضافت "نعلم أن عددا من السياح كانوا في الجزيرة أو قربها في ذلك الوقت، نوزيلنديون وزوارا من خارج البلاد".

وذكرت مجموعة ستاف الإخبارية على الإنترنت، أن ما يصل إلى 20 شخصا ربما كانوا في وايت آيلاند وقت ثوران البركان الذي يعد أحد أنشط البراكين في البلاد.

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