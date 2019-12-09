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التأمين الصحي: بدء تسجيل المواطنين وأسرهم في الأقصر وجنوب سيناء.. فيديو

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 09:17 ص
الدكتور إيهاب أبو
الدكتور إيهاب أبو المجد،عضو مجلس ادارة التأمين الصحي الشامل
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قسم التوك شو
قال الدكتور إيهاب أبو المجد، عضو مجلس إدارة التأمين الصحي الشامل، إنه يجرى التركيز الآن على تجهيز المستشفيات وخدمات الرعاية الأولية التي يتم من خلالها تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين في الأقصر وجنوب سيناء.

وأضاف الدكتور إيهاب أبو المجد، من خلال الهاتف ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، أن تسجيل المواطنين وأسرهم في المنظومة بدأ من الآن، لافتًا إلى أن عدد التسجيلات بمحافظتي الأقصر وجنوب سيناء 520 ألف مواطن.

وأشار عضو مجلس ادارة التأمين الصحي الشامل، إلى أن عدد تسجيلات إجمالي الخمس لمحافظات الخاصة بالمرحلة الأولى وصل لمليون و400 ألف مواطن، منوهًا أنه لا توجد شروط للتسجيل في المنظمة ولكن على كل مواطن التأكد من وجود البطاقة الشخصية معه خلال القيام بعملية التسجيل.

وتابع عضو مجلس ادارة التأمين الصحي الشامل، أن منظمة الإعلام تقوم بدور مهم جدا في تعريف المواطنين بعملية التسجيل، وكيفية التسجيل بالمنظمة، مضيفا أن الفترة الماضية أصبح هناك تقصير من ناحية نشر الوعى بجنوب سيناء والأقصر.

وأكد: "بداية من الأسبوع القادم نقوم بحملة توعوية جديدة بجنوب سيناء والأقصر لرفع وعي المواطن بأهمية المشاركة فى التأمين الصحى، لحفظ وسلامة جميع المواطنين".
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