تعرف على حقيقة الفيديو المنتشر بشأن عملية تصفية حراس البغدادي

كشفت وكالة الأنباء الفرنسية، عن أن مقطع الفيديو المتداول للحظة استهداف حراس زعيم تنظيم داعش السابق أبو بكر البغدادي، ما هو إلا لعبة فيديو.



ووفقًا للوكالة، أظهر مقطع الفيديو الذي انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد قتالية وعملية قنص لإرهابي داعش تمهيدا لعملية الكوماندوس الأمريكي التي انتهت بمقتله، لافتة إلى أنها ليس سوى إلا مقطع من لعبة الفيديو الشهيرة "medal of honor".



وأوضح موقع "بوم لايف" المعني بالأخبار المزيفة، أن هذا الفيديو ما هو إلا أجزاء من لعبة "Medal of Honor"، التي تم إطلاقها عام 2010، وتقوم على أساس إعادة العمليات العسكرية للقوات الأمريكية في أفغانستان، وذلك عن طريق عمليات قنص واستهداف بواسطة كاميرا مراقبة أو منظار قناص.



وكان نشطاء تداولوا هذا المقطع، وعلقوا عليه بأنه لاستهداف حراس أبو بكر البغدادي بطائرات أمريكية بدون طيار، زاعمين بأن توقيت هذه العملية جاءت "قبل لحظات من بدء مداهمة مقر أبو بكر البغدادي.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 27 أكتوبر الماضي، مقتل أبو بكر البغدادي في عملية نفذتها القوات الخاصة الأمريكية في محافظة إدلب الواقعة شمال غرب سوريا.



