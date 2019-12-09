ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تعرف على حقيقة الفيديو المنتشر بشأن عملية تصفية حراس البغدادي

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 09:05 ص
أبو بكر البغدادي
أبو بكر البغدادي
Advertisements
شيماء مصطفى
كشفت وكالة الأنباء الفرنسية، عن أن مقطع الفيديو المتداول للحظة استهداف حراس زعيم تنظيم داعش السابق أبو بكر البغدادي، ما هو إلا لعبة فيديو.

ووفقًا للوكالة، أظهر مقطع الفيديو الذي انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد قتالية وعملية قنص لإرهابي داعش تمهيدا لعملية الكوماندوس الأمريكي التي انتهت بمقتله، لافتة إلى أنها ليس سوى إلا مقطع من لعبة الفيديو الشهيرة "medal of honor".

وأوضح موقع "بوم لايف" المعني بالأخبار المزيفة، أن هذا الفيديو ما هو إلا أجزاء من لعبة "Medal of Honor"، التي تم إطلاقها عام 2010، وتقوم على أساس إعادة العمليات العسكرية للقوات الأمريكية في أفغانستان، وذلك عن طريق عمليات قنص واستهداف بواسطة كاميرا مراقبة أو منظار قناص.

وكان نشطاء تداولوا هذا المقطع، وعلقوا عليه بأنه لاستهداف حراس أبو بكر البغدادي بطائرات أمريكية بدون طيار، زاعمين بأن توقيت هذه العملية جاءت "قبل لحظات من بدء مداهمة مقر أبو بكر البغدادي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 27 أكتوبر الماضي، مقتل أبو بكر البغدادي في عملية نفذتها القوات الخاصة الأمريكية في محافظة إدلب الواقعة شمال غرب سوريا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد موسى: هذا هو مصير أبو بكر البغدادى

بشار الأسد يعلق على مقتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي

ترامب: نراقب خليفة البغدادي

ترامب: نعلم مكان تواجد الرجل الثالث لتنظيم داعش الإرهابي

عرفت مكانه.. واشنطن تراقب الشخص الثالث في ترتيب قيادات تنظيم داعش بعد مقتل البغدادى

داعش يستعد للانتقام.. الاستخبارات العسكرية الأمريكية تحذر

ترشيحاتنا

جنسيته إيه.. سخرية لاذعة من راشد الماجد بسبب هذه التغريدة

وفاة محمد عبده تثير الجدل في السعودية.. وهذه هي الحقيقة

اعتزال ليونيل ميسي.. رسالة مدرب برشلونة للجماهير

مريم عامر منيب: أغنية "عامل إيه في حياتك" فكرة أمي

سانا مارين.. أصغر رئيسة وزراء في العالم

معرفة اتجاه القبلة.. تعرف على طرق تحديدها دون بوصلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابة الشيف علاء الشربينى.. 5 أعشاب تعالج انسداد الشرايين

شاهد السيارة الطائرة من هيونداي.. تعرف على موعد طرحها

فستان لامع.. مي عمر تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة