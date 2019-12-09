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فن

كليب ملطشة القلوب يقترب من تحقيق 9 ملايين مشاهدة.. فيديو

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 10:43 ص
مصطفى شوقي
مصطفى شوقي
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شروق ابراهيم
اقترب كليب أغنية ملطشة القلوب للفنان مصطفى شوقي، من تحقيق 9 ملايين مشاهدة، بعد مرور شهرين ونصف على طرحها بقناة فري ميوزك بموقع "يوتيوب".

وتصدرت الأغنية مؤشر بحث جوجل وتريندات تويتر، بسبب موضوعها المبني على شخص يعاتب قلبه الذي نبض بالحب مجددًا رغم اخفقاته في اختيارات شريك حياته المتكررة.

وأغنية ملطشة القلوب من كلمات صابر كمال، وألحان بلال سرور، وتوزيع موسيقى رامي سمير، ميكس والماستر بـ استوديو إم ساوند : هاني محروس، وإنتاج : فري ميوزيك - نصر محروس، ومن إخراج نصر محروس.

وتقول كلمات الأغنية: "على فين العزم إن شاالله ؟! .. وإيه اللي قطعلك نومة؟ .. ده لولاش الستر من الله .. مكانتش قامت لك قومة .. لسة لك عين تدوب؟ .. مانتاش عايز تتوب؟ .. ده البر ماهوش أمان .. والعشق مالوش ضمان .. ده رهان على حدف طوب .. ونشانك سهمه خايب .. يا ملطشة القلوب .. يا جلاب المصايب".
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