الصناعات الغذائية: حجم نمو القطاع يدعم نجاح Food Africa وpacprocess

أعرب المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة الغرفة الصناعات الغذائية، عن فخره بمشاركة الغرفة في التنسيق ل PacProcess Middle East Africa للتعبئة والتصنيع الغذائي الهام ودعمها الكامل لاستضافة مصر له خاصة وان الهيئة المنظمة "هيئة معارض دوسلدورف" تعد من أهم الجهات المنظمة للمعارض حول العالم وتقوم حاليا بالتوسع في منطقه الشرق الأوسط وأفريقيا.



وأوضح الجزايرلي، في بيان، اليوم الاثنين، أن معرض PacProcess Middle East Africa يعد المعرض الدولي الأول والأشمل في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط فى هذا المجال حيث يستهدف بشكل كبير متطلبات الصناعة في المنطقة وعلي رأسها صناعة الأغذية والمشروبات والمخابز والجمع بين أصحاب المصلحة في الصناعة المحلية والدولية من كافة آطراف سلسلة القيمة لعرض أحدث التقنيات والتكنولوجيا العالمية وإقامة الشراكات الناجحة مؤكدًا على أهمية المعرض لأعضاء الغرفة وتأثيره الايجابي على قطاع الصناعات الغذائية والاقتصاد المصري.



ويشارك الجزايرلي في الجلسة الافتتاحية للمعرض والتي يحضرها المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة الرئيس والمدير التنفيذي لميسي دوسلدورف، والمدير التنفيذي للغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة، ورئيس اتحاد الغرف الأفريقية، مع كوكبة من رجال الصناعة المصريين تضم نائب رئيس المجلس التصديري للأغذية رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، وأحمد جابر رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف، والدكتور شريف الجبلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيميائية، اتحاد الصناعات المصرية.



كما تخصص جلسة لعرض مشروع "إزدهار" الذي تنفذه غرفة الصناعات الغذائية والخاص بتطوير الشركات النامية في قطاع الصناعات الغذائية ولتعزيز نماذج الأعمال المبتكرة والشاملة وتسريع النمو لعدد من الشركات من أعضاء الغرفة. كما يتم خلال الجلسة والتي سيديرها محمود البسيوني المدير التنفيذي للغرفة استعراض لقصص نجاح لرواد الأعمال في قطاع الصناعات الغذائي المستفيدون من المشروع.



وأشار الجزايرلي إلى أن السوق المصرية علي وجه الخصوص، سوق ديناميكية وجذابة للغاية وليس فقط بوابه للعالم الافريقي، بل وتتوسع في اتفاقات التجارة الحرة الواسعة النطاق مع الدول الأخرى في المنطقة وتعد سوق مفتوحة للمستثمرين الأجانب، وقيام العديد من الشركات العالمية بضخ استثمارات والقيام بتحالفات ضخمة لجاذبية السوق المحلية المصرية وارتفاع معدلات النمو والانفاق على قطاع الأغذية والمشروبات في مصر.



وكان قد تم في يناير الماضي تأسيس مجلس استشاري يتألف من ممثلين رفيعي المستوي من الجهات ذات الصلة ويضم في عضويته غرفة الصناعات الغذائية وعدد من المؤسسات والشركات العالمية كوسيلة لجمع صناع القرار تحت مظلة واحدة والاستفادة من كافة الخبرات لتحقيق وجود معرض تجاري عالمي بمصر ويحقق الاستفادة لها كأحد المراكز الاقتصادية الرئيسية في شمال إفريقيا، وبوابة للأسواق الإفريقية والإقليمية للإعداد لتنسيق المعرض هذا العام.