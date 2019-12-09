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أخبار البلد

"معا ضد الانتحار" حملة توعوية لمنظمة خريجي الأزهر بمطروح

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 10:46 ص
معا ضد الانتحار حملة
"معا ضد الانتحار" حملة توعوية لمنظمة خريجي الأزهر بمطروح
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محمد شحتة
أطلقت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف بمحافظة مطروح حملة توعوية لمناهضة ظاهرة الإنتحار بعدد من مدارس ومعاهد المحافظة تحت شعار" معا ضد ظاهرة الانتحار" تحت رعاية رئيس فرع المنظمة بمطروح الشيخ محمد مزروعة.

قال الشيخ مزروعة في تصريح له إن الحملة تهدف إلى مجابهة الأفكار الإنتحارية لدى جميع الفئات العمرية بالمدارس والمعاهد والجامعات لخطورة تلك المرحلة خاصة فترة المراهقة، لذا وجبت المواجهة الدينية والإجتماعية والنفسية والإقتصادية للبحث عن أسبابها حتى يعود أبناؤنا للتسلح بالعزيمة القوية والإيمان بقضاء الله وقدره وضرورة سعي الإنسان لحل مشكلاته وإنهاء أزماته دون يأس أو إحباط.

فيما أكد الشيخ كارم أنور عفيفي عضو رابطة خريجى الأزهر ومدير توجيه منطقة وعظ مطروح أن الحملة لقت ترحيب واسع النطاق من جميع المؤسسات التربوية والتعليمية بمدن وقري المحافظة لما لها من دور فعال في حماية شبابنا من كل المخاطر التي تحيط بهم ومن بينها حالات اليأس والإحباط التي تسيطر على بعضهم وتدفعهم إلى التخلص من حياتهم، وبث الثقة والتسلح بالإيمان وتحفيزهم علي العمل والإجتهاد والأخذ بالأسباب .

وأوضحت منسق الحملة الأستاذة إلهام جلال أن الحملة تهدف لتوعية الشباب وتحصينهم دينيا ونفسيا ضد ظاهرة الإنتحار وذلك بمناقشة أسبابه وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع، وكيفية مواجهته ودور المجتمع والوازع الديني في الحد من انتشارها، فضلا عن بحث سبل التصدي لها والحد من مخاطرها .
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