الشيخ صباح الأحمد يهنئ البحرين بالفوز بـ كأس الخليج.. ونتنياهو يجدد عزمه ضم غور الأردن.. أبرز ما تناولته صحف الكويت

-بعد الفوز ببطولة كأس الخليج.. أمير الكويت يبعث برسالة إلى ملك البحرين

-بن سلمان: الرياض حريصة على التعاون المطلق مع واشنطن بشأن هجوم فلوريدا

-سقوط 4 صواريخ على معسكر قريب من مطار بغداد

-نتنياهو يجدد عزمه ضم غور الأردن

-جونسون سيقاتل من أجل كل صوت في «انتخابات الميلاد»



سلطت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم، الاثنين، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأن المحلي والإقليمي والدولي.



وقالت وكالة الأنباء الرسمية الكويتية "كونا"، إن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، يغادر برفقة الوفد المصاحب له البلاد، غدا الثلاثاء، متوجها إلى المملكة العربية السعودية.



يأتي ذلك لترؤس وفد دولة الكويت في اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى ل‍مجلس التعاون الخليجي والذي سيعقد في العاصمة الرياض.



وذكرت صحيفة "الأنباء"، أن أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ببرقية تهنئة لملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، بمناسبة تتويج منتخب بلاده بلقب كأس الخليج للمرة الأولى في تاريخه.



وأشاد الشيخ صباح، بالروح الأخوية العالية التي تحلت بها جميع المنتخبات المشاركة في هذه البطولة والتنافس الأخوي بين الفرق المشاركة، وبمستوى الأداء الفني الذي أداه المنتخب البحريني والذي أهله للفوز بكأس البطولة.



وأعرب عن تمنياته للملك البحرين بدوام الصحة والعافية وللمملكة وشعبها دوام التقدم والازدهار.



وفي الشأن الإقليمي، ذكرت صحيفة "الأنباء"، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اتصل بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعبر عن تعازيه ودعمه لأسر ضحايا إطلاق النار.



وقال الأمير محمد بن سلمان، إن السعودية حريصة على "التعاون المطلق" مع السلطات الأمريكية التي تحقق في هجوم نفذه متدرب سعودي في قاعدة للبحرية الأمريكية في فلوريدا.



وأوضح بن سلمان أن بلاده سوف تقدم جميع المعلومات التي من شأنها المساعدة في التحقيقات في الهجوم والتعرف على دوافعه، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية السعودية "واس".



وقالت صحيفة "الراي"، إن ستة جنود أصيبوا بجروح اليوم بعد سقوط أربعة صواريخ على قاعدة عسكرية قريبة في محيط مطار بغداد الدولي، بحسب ما أعلنت السلطات الأمنية في بيان.



وأوضحت مصادر أمنية أن جميع الجرحى هم من قوات مكافحة الإرهاب. وأشارت إلى أن من بين الجرحى، اثنان في حالة حرجة.



وفي الشأن الدولي ذكرت صحيفة "القبس"، أن رئيس حكومة الاحتلال المنتهية ولايته، بنيامين نتانياهو، جدد امس، نيته ضم منطقة غور الأردن.



وقال نتانياهو خلال مؤتمر صحيفة «ماكور ريشون» الناطقة باسم المستوطنين اليمينية: «يجب فرض القانون الإسرائيلي على غور الأردن وشرعنة كل المستوطنات»، مضيفًا:«أنه بحث هذا الموضوع الاربعاء الماضي خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في لشبونة، ولكن لم تطرح خطة مفصلة».



وحول الانتخابات العامة في بريطانيا، قالت صحيفة "الجريدة"، إنه قبل 4 أيام من موعد «انتخابات الميلاد» البريطانية، التي ستُحدّد مصير خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وكذلك مصير خامس أكبر اقتصاد في العالم من خلال الاختيار بين «حزب المحافظين»، الذي ينتهج سياسات داعمة للسوق بزعامة بوريس جونسون و»حزب العمال» المعارض الذي يقوده الاشتراكيون بزعامة جيريمي كوربين، أعلن رئيس الوزراء إنه يشعر بالقلق من تقليص الفارق الذي كان يتصدّر به استطلاعات الرأي قبل انتخابات الخميس.



وقال جونسون لمحطة «سكاي نيوز»، أمس، «الخروج من الاتحاد الأوروبي هو التغيير الأكثر جذرية وعمقًا لإدارة هذا البلد»، مضيفا أنه سيقود المملكة المتحدة للخروج من التكتل بحلول 31 يناير إذا حصل على غالبية في البرلمان المؤلف من 650 مقعدا.



وسيحتاج جونسون على الأرجح إلى أكثر من 320 مقعدا لضمان بقائه رئيسا للوزراء والتصديق على «بريكست» الذي أبرمه في أكتوبر.

