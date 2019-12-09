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محافظات

قوافل بيطرية بـ 12 قرية فى أسيوط بالتنسيق مع الطب البيطري ومؤسسة مصر الخير

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 11:04 ص
قوافل بيطرية بـ 12
قوافل بيطرية بـ 12 قرية فى أسيوط
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إيهاب عمر
أكد اللوء عصام سعد إبراهيم محافظ أسيوط، استمرار تنظيم القوافل التنموية سواء الطبية والبيطرية والعلاجية بجميع التخصصات في القرى الأكثر احتياجًا تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كل القطاعات وتوفير الخدمات المختلفة لهم.

وأشار عصام سعد إلى أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في تقديم الخدمات للمواطنين خاصة في الأماكن البعيدة والنائية لافتًا إلى تنظيم قوافل بيطرية بـ 12 قرية بمراكز أبنوب والفتح وأبوتيج ومنفلوط وصدفا والبداري وديروط بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري ومؤسسة مصر الخير كمرحلة أولى.

وأوضح الدكتور خالد بكري مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط إنه سيتم تنظيم قوافل بيطرية وبمشاركة فرق طبية متخصصة من الأطباء البيطريين بمديرية الطب البيطري بالتنسيق مع مؤسسة مصر الخير تبدأ غدًا الثلاثاء 10 ديسمبر الجاري وذلك (بقرية النهاية بمركز ديروط يومي 10: 11 ديسمبر الجاري، وبني شعران بمركز منفلوط يومي 16 : 17 ديسمبر الجاري.

وكذا نزلة رميح بمركز منفلوط يومي 18: 19 ديسمبر، و23: 24 ديسمبر الجاري بقرية المسعودي في أبوتيج، ويومي 25 و26 ديسمبر بقرية ساو بمركز ديروط) مضيفًا أنه تم تنظيم قوافل بقرى (شقلقيل بمركز أبنوب، وعرب الكلابات بمركز الفتح، والأقادمة بمركز أبوتيج، وكوم بوها قبلي بمركز منفلوط، والشناينة بمركز صدفا، وقريتي الشيخ عتمان ونجع جزيرة فاو) التابعتين لمركز البداري خلال الفترة من 10 نوفمبر الماضي وحتى 4 ديسمبر الجاري.

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