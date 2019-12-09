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حوادث

زوجته تركت المنزل.. مصرع عامل شنقا بإحدى قرى الدقهلية

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 12:33 م
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
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همت الحسينى
أقدم اليوم الاثنين، عامل على الانتحار شنقا داخل منزله بقرية جاليا " ب" التابعة لمركز الستامونى بمحافظة الدقهلية.

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تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ للعقيد أحمد الحسينى مأمور مركز شرطة الستامونى من أهالى قرية جاليا " ب" التابعة للمركز يفيد بانتحار عامل شنقا داخل منزله بالقرية.

وانتقل مأمور المركز وضباط المباحث برئاسة المقدم أحمد الجندى رئيس المباحث الى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الجثة لشخص يدعى جمعة . ا.م  ٣٢ عاما عامل ووجد معلق بحبل من رقبته فى سقف منزله.

وبسؤال الأهالي أكدوا أنه متزوج ولديه أطفال ولكن هناك خلافات مع زوجته مما أدى إلى تركها المنزل.

وتم التحفظ على الجثة على ذمة تصرفات النيابة وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة.
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