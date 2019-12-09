النيابة تصرح بدفن جثة موظف بالمعاش صدمته عجلات قطار طنطا - دمياط

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تلقي اللواء خالد موسي مأمور شرطة السكة الحديد بطنطا، إخطارا من نقطة شرطة السكة الحديد بسمنود، بمصرع "يوسف جاد "63 سنة بالمعاش مقيم بالمحلة الكبرى، على شريط السكة الحديد بنطاق مركز سمنود.



وكشفت تحريات مباحث السكة الحديد بطنطا، أنه حال عبوره المتوفى شريط السكة الحديد بنطاق سمنود، من مكان غير مخصص للعبور، صدمه القطار المشار إليه، وتوفى على الفور متأثرا بجروحه، ولتوجد شبهة جنائية فى الحادث.



كما تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام بسمنود وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.

اصدر رئيس نيابه مركز سمنود بمحافظه الغربيه اليوم توجيهاته بانهاء إجراءات دفن موظف بالمعاش لقي مصرعه أسفل عجلات القطار " طنطا _ دمياط " خلال عبوره قضبان السكك الحديدية امام قريه الراهبين .