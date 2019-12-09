ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

النيابة تصرح بدفن جثة موظف بالمعاش صدمته عجلات قطار طنطا - دمياط

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 12:33 م
صورة أرشيفية - قطار
صورة أرشيفية - قطار
Advertisements
احمد علي
اصدر رئيس نيابه مركز سمنود بمحافظه الغربيه اليوم توجيهاته بانهاء إجراءات دفن موظف بالمعاش لقي مصرعه أسفل عجلات القطار " طنطا _ دمياط " خلال عبوره قضبان السكك الحديدية امام قريه الراهبين .

إقراء أيضاً:وفاة موظف صدمه قطار بمزلقان أبو قرقاص جنوب المنيا
إقراء أيضاً:نجاة 150 راكبا من الموت المحقق بعد تصادم قطار بسيارة في السويس

تلقي اللواء خالد موسي مأمور شرطة السكة الحديد بطنطا، إخطارا من نقطة شرطة السكة الحديد بسمنود، بمصرع "يوسف جاد "63 سنة بالمعاش مقيم بالمحلة الكبرى، على شريط السكة الحديد بنطاق مركز سمنود.

وكشفت تحريات مباحث السكة الحديد بطنطا، أنه حال عبوره المتوفى شريط السكة الحديد بنطاق سمنود، من مكان غير مخصص للعبور، صدمه القطار المشار إليه، وتوفى على الفور متأثرا بجروحه، ولتوجد شبهة جنائية فى الحادث.

كما تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام بسمنود وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المعابر العشوائية تحصد أرواح المواطنين بالبحيرة .. الأهالي : بقت عادة كل أسبوع.. والمحافظة تغلق المتواجد على شريط السكة الحديد والطرق

النيابة تصرح بدفن جثمان صاحب واقعة سيجارة قطار طنطا

أثناء مرورها المزلقان.. قطار يدهس ربة منزل بالمنوفية

كفر الزيات تانى.. إصابة طالبة صماء سقطت أسفل عجلات قطار في الغربية

التصريح بدفن جثة طالب ثانوي دهسه قطار أثناء عبور شريط السكة الحديد بطوخ

الرضيع مات تحت عجلات القطار.. مصرع ربة منزل ونجلها بالمنوفية

ترشيحاتنا

بعد إصابة شريف مدكور.. تعليمات لمرضى السرطان للوقاية من الفيروسات

بدء الحجز المسبق لـ Nokia 2.3.. تعرف على المواصفات والسعر.. صور

عودة ناصر ماهر .. حسام حسن يعلن قائمة سموحة لمواجهة الإنتاج الحربي

تقرير دولي: القاهرة والغردقة ضمن أفضل 100 مدينة سياحية عالميًا

مدرب الأهلي يجتمع بـ ياسر إبراهيم في التتش

تأجيل معارضة سمية الخشاب على حبسها 3 سنوات لصالح أحمد سعد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بترحيب من سالي عبد السلام.. شاهد إطلالة لميس الحديدي ببرنامجها الجديد

بسبب الامطار .. تأمين أعمدة الإنارة في مطروح | صور

لتسهيل حركة المارة.. سحب مياه الأمطار من شوارع كفر الشيخ| صور