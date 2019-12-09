محافظ أسيوط يتفقد محور الهضبة مع قرب الانتهاء منه بـ 1.2 مليار جنيه.. ويشدد على الاسراع في تنفيذ خطة تطوير 7 مناطق غير آمنة

قوافل بيطرية بـ 12 قرية فى أسيوط بالتنسيق مع الطب البيطري ومؤسسة مصر الخير

محافظ أسيوط يشدد على الاسراع في تنفيذ خطة تطوير 7 مناطق غير آمنة

بتكلفة 1.2 مليار جنيه.. محافظ أسيوط يتفقد الأعمال النهائية لتنفيذ محور الهضبة الغربية



أجرى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، جولة تفقدية اليوم لمتابعة سير الأعمال النهائية لعدد من المشروعات التنموية بالمحافظة سواء بنية تحتيحة من طرق ومبان أو ومجمعات سكنية جديدة، مشددا خلال جولته على ضرورة الاسراع فى تنفيذ المشاريع الجارى انشائها لتسليمها فى المواعيد المحددة لها.



وقام اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بجولة تفقدية لمتابعة سير الأعمال النهائية لمشروع محور الهضبة الغربية "طريق الأمل" المؤدي إلى مدينة ناصر الجديدة والذي يتم تنفيذه بواسطة الجهاز المركزي للتعمير بطول 22 كم وتبلغ تكلفته 1.2 مليار جنيه، ويختصر المسافة بين مدينة أسيوط ومدينة ناصر الجديدة في مدة زمنية قدرها 15 دقيقة ويعد من أهم المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنمية الصعيد والمدن العمرانية الجديدة وجذب الاستثمارات للمحافظة وفقا لرؤية مصر 2030 تحقيق التنمية المستدامة.



وبحسب بيان، الاثنين، رافق المحافظ خلال الجولة المهندس محمد فوزى النشار رئيس الجهاز المركزى للتعمير بوسط وشمال الصعيد والمهندس ياسر عبدالله رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة وبعض مهندسي الشركات العاملة بالمشروع.



واستمع محافظ أسيوط إلى شرح تفصيلي من رئيس جهاز التعمير بوسط وشمال الصعيد عن محور الهضبة الغربية المؤدي إلى مدينة ناصر الجديدة ومراحل التنفيذ بالمحور وهو عبارة عن طريق مزدوج يمتد بطول 22كم كل منهما يتكون من 2 حارة مرورية بعرض 7.5 متر وينفذه الجهاز المركزي للتعمير بتكلفة 1.2 مليار جنيه بحيث يربط مدينة أسيوط بالطريق الصحراوي الغربي ومدينة ناصر الجديدة على الهضبة الغربية على ارتفاع 180 مترًا، كما يشتمل على كوبري علوي بطول 1.8 كم، بحيث يتفادى جميع التقاطعات العرضية كطريق أسيوط الغنايم وكوبري درنكة القديم ومخر السيل ومصرف الزاوية، وصولا إلى مدينة أسيوط.



وأشاد المحافظ بمعدلات التنفيذ للطريق معلنا دعمه الكامل لهذا الانجاز العظيم للانتهاء منه في مواعيده المحددة والذي يعد ضمن المشروعات القومية التي توليها الدولة أهمية كبيرة لأنها أحد ركائز التنمية المستدامة وتساهم في الربط بين التجمعات العمرانية والصناعية وخلق مناطق صناعية وعمرانية جديدة وتوفير فرص عمل للشباب وفقا لرؤية مصر 2030.



وفى سياق متصل شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على ضرورة الاسراع في تنفيذ برامج تطوير 7 مناطق غير آمنة وغير مخططة بحي شرق وحي غرب أسيوط لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بتلك المناطق بالتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لمجلس الوزراء وذلك تنفيذًا لخطة الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للقضاء على العشوائيات والمناطق غير المخططة لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030 .



جاء ذلك خلال لقائه المهندسة ايمان على محمود مدير عام إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة.



وأشار محافظ أسيوط – خلال اللقاء – إلى اهتمام الدولة بتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين وتوفير كافة الخدمات اللازمة والاحتياجات الضرورية لهم وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والخدمات الصحية والرصف بالمناطق الأكثر احتياجًا معلنًا تذليل كافة العقبات وتقديم سبل الدعم الممكنة للانتهاء من تطوير هذه المناطق ذات الأولوية وغيرها طبقًا للخطط الموضوعة.



واستعرضت المهندسة ايمان علي مدير عام إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة خطة العمل لكل منطقة على حدى لـ 7 مناطق (زرزارة ، الفواخير ، غرب البلد ، المصلى ، نزلة عبداللاه ، الوليدية ، الحمراء) وتحديد المقايسات التقديرية والأعمال التي سيتم تنفيذها لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بتلك المناطق غير المخططة كـ (مياه شرب نظيفة ، والصرف الصحي ، والكهرباء ، ورصف الطرق ، ووضع بلاط وبلدورات لعدد من الشوارع ، ودهان وتشطيب واجهات عدد من المنازل).



وأشارت إلى استكمال الاجراءات اللازمة لتنفيذ خطط العمل وتوقيع بروتوكول التعاون بين المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات تمهيدًا للبدء الفوري في تنفيذ الأعمال المطلوبة بالكامل وحل مشكلة العشوائيات بمدينة أسيوط.



وفى سياق اخر أكد اللوء عصام سعد إبراهيم محافظ أسيوط، استمرار تنظيم القوافل التنموية سواء الطبية والبيطرية والعلاجية بجميع التخصصات في القرى الأكثر احتياجًا تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كل القطاعات وتوفير الخدمات المختلفة لهم.



وأشار عصام سعد إلى أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في تقديم الخدمات للمواطنين خاصة في الأماكن البعيدة والنائية لافتًا إلى تنظيم قوافل بيطرية بـ 12 قرية بمراكز أبنوب والفتح وأبوتيج ومنفلوط وصدفا والبداري وديروط بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري ومؤسسة مصر الخير كمرحلة أولى.



وأوضح الدكتور خالد بكري مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط إنه سيتم تنظيم قوافل بيطرية وبمشاركة فرق طبية متخصصة من الأطباء البيطريين بمديرية الطب البيطري بالتنسيق مع مؤسسة مصر الخير تبدأ غدًا الثلاثاء 10 ديسمبر الجاري وذلك (بقرية النهاية بمركز ديروط يومي 10: 11 ديسمبر الجاري، وبني شعران بمركز منفلوط يومي 16 : 17 ديسمبر الجاري.



وكذا نزلة رميح بمركز منفلوط يومي 18: 19 ديسمبر، و23: 24 ديسمبر الجاري بقرية المسعودي في أبوتيج، ويومي 25 و26 ديسمبر بقرية ساو بمركز ديروط) مضيفًا أنه تم تنظيم قوافل بقرى (شقلقيل بمركز أبنوب، وعرب الكلابات بمركز الفتح، والأقادمة بمركز أبوتيج، وكوم بوها قبلي بمركز منفلوط، والشناينة بمركز صدفا، وقريتي الشيخ عتمان ونجع جزيرة فاو) التابعتين لمركز البداري خلال الفترة من 10 نوفمبر الماضي وحتى 4 ديسمبر الجاري.