محافظ الدقهلية يكشف أهمية ورشة العمل التى شارك بها المحافظون الجدد

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بأن ورشة العمل التى شارك فيها عدد من الوزراء، بالإضافة لعدد من خبراء الإدارة المحلية لتدريب المحافظين الجدد، تناولت مهام عمل المحافظ والأطر القانونية.



وأضاف أيمن مختار فى تصريحات صحفيه له اليوم، الاثنين، أن ورشة العمل تناولت السياسات المنظمة لمهام المحافظين، ودورهم في تعزيز إستراتيجية بناء الإنسان المصري من خلال الاهتمام بملفات التعليم والصحة والإصلاح الإداري.



وأشار محافظ الدقهلية إلى أن ورشة العمل تأتي في ضوء تكليفات السيد رئيس الجمهورية للمحافظين وعلى رأسها خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم واستغلال المزايا النسبية للمحافظات وتعظيم مواردها الذاتية والمتابعة الميدانية.



وأكد أنه تم التأكيد على التفاعل المستمر مع المواطنين للتعرف على مشكلاتهم عن قرب وإيجاد حلول مبتكرة وغير تقليدية لها.



واوضح محافظ الدقهلية أن تم استعراض رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والخطط الاستثمارية للمحافظات للعام المالي الحالي وآليات دعم خطط الاستثمار وخريطة المناطق الصناعية ودعم المناطق اللوجيستية وتطوير المنافذ والأسواق والتوسع فيها لتوفير السلع للمواطنين في القرى والمدن بأقل الأسعار.