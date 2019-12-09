ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بدء اجتماع لجنة الملكية الفكرية بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 12:27 م
جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية
Advertisements
أ ش أ
بدأت اليوم الاثنين بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الاجتماع الأول للجنة الملكية الفكرية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، برئاسة العراق، وحضور الدكتورة مها بخيت مدير إدارة الملكية الفكرية بالجامعة العربية وممثلي وزارات الاقتصاد العربية.

وقالت الدكتورة مها بخيت، في كلمة لها خلال افتتاح أعمال الاجتماع، إن اللجنة تناقش على مدى يومين عددا من الموضوعات الهامة منها الشروط المرجعية لعمل الملكية الفكرية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، فضلا عن استعراض مقترح الأمانة العامة للجامعة العربية حول مسودة الملحق القانوني الخاص لحماية الملكية الفكرية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وشددت على أهمية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى باعتبارها المكون الأساسي للنظام التجاري العربي واستكمال أركانه وجزءا أساسيا من استراتيجية التعاون الاقتصادي بين الدول العربية.

وأوضحت أن هذا الملحق القانوني يتماشى مع أحكام منظمة التجارة العالمية التي لا تستبعد إقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى تتماشى مع أوضاع الدول العربية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

هل الأكل والشرب بعد الوضوء يلزم المضمضة؟.. الإفتاء توضح

بسبب الفيلر والبوتوكس | وجه بسمة بوسيل يثير الجدل .. فيديو

‎ظنوا أنها مخطوفة.. أهالي قرية بالدقهلية يضبطون شخصين يمسكان بطفلة‎ داخل توك توك

حادث بشع.. شابة تلقى حتفها تحت عجلات قطار بسبب الكعب العالي| فيديو

حكم الشرع في هجران الزوج 6 أشهر

مدرب الأهلي يجتمع بـ ياسر إبراهيم في التتش

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بترحيب من سالي عبد السلام.. شاهد إطلالة لميس الحديدي ببرنامجها الجديد

بسبب الامطار .. تأمين أعمدة الإنارة في مطروح | صور

لتسهيل حركة المارة.. سحب مياه الأمطار من شوارع كفر الشيخ| صور