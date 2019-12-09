لمواجهة البرد.. توزيع 16 ألف بطانية ولحاف فى قرى أسيوط

تستعد جمعية الأورمان لإطلاق حملتها السنوية الكبرى لتوزيع 16 ألف لحاف وبطانية على الأسر غير القادرة في مراكز وقرى محافظة أسيوط بتكلفة مليون و920 ألف جنيه، وذلك بهدف حمايتها من برد الشتاء وتبدا عملية التوزيع بعد ايام قليلة لكى تحقق الحملة هدفها وهو حماية الأسر غير القادرة من السقيع وبرد الشتاء .



وأكد اللواء ممدوح شعبان, مدير عام جمعية الأورمان, أن توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء هذا العام على غير القادرين فى أقاصى القرى والنجوع بالمحافظة من خلال مكتب الأورمان فى أسيوط برعاية السيد محافظ أسيوط وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة وتحت إشراف كامل من مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة .



وأشار شعبان إلى أن توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين نشاط خيرى موسمى أطلقته الأورمان قبل عدة سنوات وتحرص على تنفيذه مع قدوم فصل الشتاء من كل عام ونجحت من خلاله وحتى الآن في توزيع ملايين الألحفة والبطاطين على غير القادرين .



يذكر أن جمعية الأورمان تقوم سنويا بإطلاق ثلاث حملات خيرية موسمية وهى حملة توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين مع حلول فصل الشتاء من كل عام وحملة توزيع كراتين رمضان من المواد الغذائية مع قدوم شهر رمضان المبارك وحملة توزيع لحوم الاضاحى المحلية والمستوردة عقب عيد الاضحى المبارك من كل عام