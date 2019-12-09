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محافظات

سيدات أسوان يواصلن إقبالهن على حملة الكشف المبكر لسرطان الثدى.. صور

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 12:30 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
تواصل سيدات محافظة أسوان الإقبال على حملة الفحص والكشف المبكر عن سرطان الثدى والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال فعاليات إحتفالية تكريم المرأة المصرية التى نظمها المجلس القومي للمرأة حيث يتم تنفيذها وتقديم العلاج بالمجان للسيدات المستهدفات من الحملة .

ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان بأنه تم تجهيز 41 وحدة صحية على مستوى المحافظة لتنفيذ فعاليات الحملة بها.

وأشار إيهاب حنفى بأن حملة الفحص والكشف المبكر عن سرطان الثدى تستهدف الاهتمام بدعم صحة المرأة المصرية من خلال الكشف المبكر عن إصابات سرطان الثدي وعلاجه.

فيما أوضح الدكتور صلاح جودة مدير مركز أورام أسوان بأن هذه المبادرة تستهدف السيدات من عمر 18 عامًا فأكثر ، وقد تم عقد اجتماع مسبق داخل مركز الأورام فى إطار الاستعداد الجيد لإستقبال الحالات المترددة للكشف ضمن الحملة.

وفى نفس السياق قال الدكتور محمود عبد العزيز مدير إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الشئون الصحية بأن فعاليات الحملة تشمل عمل فحوصات الضغط والسكر وقياس كتلة الجسم وذلك عن طريق فريق طبى نسائى متخصص وفى عيادات مغلقة، إضافة لعقد ندوات للتوعية الصحية للسيدات والفتيات ، وكيفية الفحص الدورى للثدى .
سيدات أسوان يواصلن إقبالهن على حملة الكشف المبكر لسرطان الثدى.. صور
سيدات أسوان يواصلن إقبالهن على حملة الكشف المبكر لسرطان الثدى.. صور
سيدات أسوان يواصلن إقبالهن على حملة الكشف المبكر لسرطان الثدى.. صور
سيدات أسوان يواصلن إقبالهن على حملة الكشف المبكر لسرطان الثدى.. صور
سيدات أسوان يواصلن إقبالهن على حملة الكشف المبكر لسرطان الثدى.. صور
سيدات أسوان يواصلن إقبالهن على حملة الكشف المبكر لسرطان الثدى.. صور
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