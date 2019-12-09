محافظ البحيرة يعلن إنهاء المشروعات المتوقفة منذ سنوات بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة أن المحافظة نجحت فى إنهاء العديد من المشروعات التى كانت متوقفة منذ سنوات وحل جميع العقبات التى كانت سببا فى تعثرها ودفع العمل بها فى مختلف القطاعات لخدمة المواطنين وتنفيذ خطط وبرامج الدولة فى دفع العمل بكافة المشروعات مع السير قدما فى أعمال البناء والتنمية التى تشهدها البلاد فى مختلف القطاعات ومكافحة الفساد بكافة انواعة والقضاء عليه.





وأشار هشام آمنة إلى أن حجم ما تم من إنجازات خلال الفترة القصيرة الماضية تجاوز ما تم عبر عقود نتيجة للقيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى.





جاء ذلك خلال رئاسته اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتورة نهال بلبع - نائب المحافظ والمهندس حازم الأشموني- السكرتير العام واللواء محمد شوقى بدر – السكرتير العام المساعد واللواء أشرف عبد السلام - مساعد مدير الأمن واللواء عادل كمال مدير إدارة المرور والعقيد محمد شرف - المستشار العسكري للمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية ومسؤولي شركات المرافق العامة والمرور والحماية المدنية .





وشدد المحافظ خلال الاجتماع على أهمية وضرورة الالتزام بتعاون كافة الأجهزة والاستعداد لاستقبال أعياد الميلاد المجيد ككيان ونسيج واحد لا يتجزء.



