عمر السعيد يشارك فى تدريبات الزمالك الجماعية بعد تعافيه من نزلة البرد

عاد عمر السعيد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي بعدما خضع لتدريبات خاصة في مران أول أمس.



وشارك عمر السعيد في مران الزمالك صباح اليوم بشكل طبيعي مع بقية زملائه استعدادا لمباراة بيراميدز المقبلة والمقرر لها الخميس المقبل.



وكان عمر السعيد قد شارك فى مباراة الشرقية بدور الـ 32 لكأس مصر قبل أن يتعرض لنزلة برد حادة أبعدته عن لقاء أول أغسطس الأنجولي.



وحقق الزمالك الفوز على أول أغسطس الأنجولى بهدفين دون مقابل ليحصد أول ثلاث نقاط فى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.



ويلتقى الزمالك مع بيراميدز فى الجولة السابعة للدوري الخميس المقبل فى أول لقاء محلى عقب خسارة الفريق من إنبى بهدفين مقابل هدف فى الجولة السادسة وتجمد رصيد الفريق عند 10 نقاط فى المركز الخامس بجدول ترتيب المسابقة.

