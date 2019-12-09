إخلاء سبيل 4 من مشجعي الزمالك بضمان محل الإقامة

أمرت النيابة العامة، بإخلاء سبيل 4 من مشجعي نادي الزمالك المتهمين بقضية "الوايت نايتس" وقيامهم بالانضمام لجماعة وإثارة الشغب.
كانت النيابة أسندت لكل من: مختار إبراهيم، وعمر ماجد، ووسام جمال، وإسلام جمال، في القضية رقم 434 لسنة 2018، والمعروفة بـ "تنظيم الوايت نايتس" حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية، وحيازة مفرقعات.
كانت النيابة أسندت لكل من: مختار إبراهيم، وعمر ماجد، ووسام جمال، وإسلام جمال، في القضية رقم 434 لسنة 2018، والمعروفة بـ "تنظيم الوايت نايتس" حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية، وحيازة مفرقعات.