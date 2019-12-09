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حوادث

إخلاء سبيل 4 من مشجعي الزمالك بضمان محل الإقامة

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 12:36 م
صورة أرشيفية - الوايت
صورة أرشيفية - الوايت نايتس
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محمد عبدالله
أمرت النيابة العامة، بإخلاء سبيل 4 من مشجعي نادي الزمالك المتهمين بقضية "الوايت نايتس" وقيامهم بالانضمام لجماعة وإثارة الشغب.

كانت النيابة أسندت لكل من: مختار إبراهيم، وعمر ماجد، ووسام جمال، وإسلام جمال، في القضية رقم 434 لسنة 2018، والمعروفة بـ "تنظيم الوايت نايتس" حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية، وحيازة مفرقعات.
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