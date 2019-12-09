إخلاء سبيل 4 من مشجعي الزمالك بضمان محل الإقامة

أمرت النيابة العامة، بإخلاء سبيل 4 من مشجعي نادي الزمالك المتهمين بقضية "الوايت نايتس" وقيامهم بالانضمام لجماعة وإثارة الشغب.



كانت النيابة أسندت لكل من: مختار إبراهيم، وعمر ماجد، ووسام جمال، وإسلام جمال، في القضية رقم 434 لسنة 2018، والمعروفة بـ "تنظيم الوايت نايتس" حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية، وحيازة مفرقعات.