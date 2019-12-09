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برلمان

العدل توافق على مقترح فتح مكتب توثيق للشهر العقاري ثان بمركز سمالوط

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 12:39 م
الشهر العقاري
الشهر العقاري
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى، منذ قليل، المنعقدة بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلي رئيس اللجنة، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب الدكتور سمير رشاد أبو طالب عضو مجلس النواب عن دائرة مركز سمالوط، شمال المنيا، بشأن فتح مكتب توثيق الشهر العقاري ثان في مركز سمالوط.

وقال " أبو طالب"، إن مركز سمالوط ينقسم إلي مركزين سمالوط شرق وغرب ، وأسوة بمركز ملوي ومركز المنيا، وأن عدد سكان مركز سمالوط يتعدي المليون وربع نسمة.

وأضاف " أبو طالب " ، أنه يوجد مكان بمجمع المصالح الحكومية والمزمع الانتهاء منه قريبا ، وسيتم تسليمه نصف تشطيب ويمكن شراء مساحة منه بسعر 6100 جنية للمتر وهو سعر التكلفة وهى فرصه فريده ويساعد على سرعة فتح المقر الجديد.

وأشار " أبو طالب " إلى أنه ، يوجد أكثر من 30 ألف معامله في العام في مكتب شهر العقاري بسمالوط ، ويعتبر تضخم عال جدا علي مكتب واحد وزحام أمام الموظفين والمتعاملين مع الشهر العقارى رغم دقه وخطوره المتعاملين مع الشهر العقارى.

وقد وافقت اللجنة علي الطلب ، بحضور اللواء أحمد جبريل سكرتير عام مساعد محافظة المنيا والمستشار جعفر عبد الرحمن بقطاع الشهر العقاري بوزارة العدل وبعض التنفيذيين والمختصين ، وبعض أعضاء مجلس النواب.
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