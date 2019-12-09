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حوادث

المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة مقاومة السلطات وإهانة الضباط

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 12:32 م
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
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أحمد مهدي
قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مدبولى كساب، بمعاقبة المتهم "أحمد.ح"، بالسجن 3 سنوات، لاتهامه بمقاومة السلطات، وإهانة ضباط شرطة بالتجمع.

صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولى كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة، وهيثم محمود، وأمانة سر وائل عبد المقصود وشريف محمد.

وأسندت النيابة للمتهم "أحمد.ح"، عاطل، وآخرين، تهمة استخدام القوة والعنف مع رجال الضبط المكلفين بخدمة عمومية، بأن أشهروا فى وجههما أسلحة بيضاء أثناء محاولتهم ضبطهم.

كما أسندت النيابة للمتهم وآخرين، تهمة إهانة رجال الضبط بالقول أثناء تأدية عملهم، وحيازة أسلحة بيضاء بدون ترخيص.
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