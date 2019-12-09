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حوادث

التحقيق مع طالبين تسببوا فى إتلاف زجاج قطار بالخانكة

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 12:35 م
صورة أرشيفية - قطار
صورة أرشيفية - قطار
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إبراهيم الهوارى
بدأت نيابة الخانكة التحقيق مع طالبين تسببوا فى إتلاف زجاج قطار أثناء توقفه بإحدى المحطات بدائرة مركز الخانكة. 

وتبين من التحقيقات اندلاع مشاجرة بين 4 طلاب بالمرحلة الثانوية داخل قطار فرعى "شبين / 23 يوليو، أثناء توقفه على رصيف محطة عرب المحاجر بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية.

كما تبين أن اندلاع المشاجرة جاء بسبب خلافات داخل المدرسة تطورت بالقطار وقاموا بالنزول على شريط السكة الحديد وتراشق الحجارة فيما بينهم.

لم تسفر المشاجرة عن وقوع أى إصابات ونتج عن ذلك شرخ بزجاج جرار القطار دون تعطل حركة سير القطار، وتم ضبط اثنين منهم وأحيلا للنيابة التى تولت التحقيق.
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