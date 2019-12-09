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فن

تامر شلتوت: دوري في مسلسل ختم النمر مفاجأة

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 03:32 م
تامر شلتوت
تامر شلتوت
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شروق ابراهيم
كشف الممثل تامر شلتوت في تصريح خاص لـ "صدى البلد" عن اسم الشخصية التي يجسدها في مسلسل "ختم النمر" مع الفنان أحمد صلاح حسني.

وقال تامر شلتوت: "أجسد شخصية "جو" خلال المسلسل ومن الصعب كشف تفاصيل عن الدور لأنه مفاجأة".

وكان تامر شلتوت شارك مع أحمد صلاح حسني العام الماضي في مسلسل حكايتي مع الفنانة ياسمين صبري في أول بطولة مطلقة لها.

مسلسل "ختم النمر" بطولة أحمد صلاح حسنى، وتأليف محمد عبد المعطى، والذى يتعاون مع حسنى للمرة الثانية بعدما قدما سويا مسلسل "حكايتى"، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج سينرجى.
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